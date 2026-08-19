SV Sonsbeck träumt von Pokal-Sensation gegen Rot-Weiss Essen

Am Mittwochabend wird es im Willy-Lemkens-Sportpark wieder richtig voll. Der SV Sonsbeck empfängt um 18 Uhr in der ersten Runde des Niederrheinpokals den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Trainer Heinrich Losing weiß nach dem 1:1 zum Oberliga-Start in Baumberg genau, was seine Mannschaft gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner erwartet. „Pure Vorfreude. Wie in den letzten Jahren ist so ein Spiel immer ein Highlight. Wir werden das genießen“, sagt der Sonsbecker Coach. Ganz ohne Hoffnung geht der SVS allerdings nicht in die Partie.