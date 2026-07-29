SV Sonsbeck sucht weiter nach Verstärkungen

Giuseppe Mirason Geukes hatte sich so viel vorgenommen für die Sommer-Vorbereitung beim Oberligisten SV Sonsbeck. Doch eine alte Verletzung, die wieder aufgebrochen ist, stoppte den Neuzugang vom SV Biemenhorst in seinem Tatendrang. Geukes verabschiedete sich spontan mit der Familie in den Urlaub und wird daher das Testspiel am Mittwoch gegen den Landesligisten 1. FC Lintfort verpassen.
Mit Bradley Asoh muss ein anderer Zugang weiter pausieren. Der Stürmer muss wegen einer Muskelverletzung aussetzen, will aber Ende der Woche mit dem Lauftraining beginnen. Auch Rückkehrer Johnny Lu kann Co-Trainer Jan Schmitz – Chefcoach Heinrich Losing kommt erst am Donnerstag aus dem Urlaub zurück – für den Heimtest gegen Lintfort nicht einplanen. Der 24-Jährige hat nach einer Zahn-OP noch Sportverbot. Dafür ist der zuletzt erkrankte Kilian Schaar, der vom VfB Homberg kam, wieder dabei.
Wann Geukes wieder mitmachen kann, ist unklar, so Schmitz: „Er hat sich am kleinen Zeh, der schon mal gebrochen war, eine starke Prellung zugezogen. Jeder Schritt schmerzt.“ Die drei Testspieler Dominic Miller, Sihun Kim und Wiktor Stolc, die während der Vorbereitung verpflichtet wurden, stehen zur Verfügung. Kapitän Robin Schoofs und sein Vize Philipp Elspaß sind ebenfalls wieder einsetzbar.
Die Suche nach einem weiteren Offensivspieler als Ersatz für den Langzeitverletzten Klaus Keisers und einen dritten Torwart war noch nicht erfolgreich, wie Schmitz auf Nachfrage sagte. Ein Probespieler wird am Mittwoch nicht dem Sonsbecker Kader angehören.
Die Partie gegen Lintfort beginnt im Stadion im Sportpark um 19.30 Uhr. An den letzten Testauftritt gegen den Landesligisten denkt der SVS nicht so gerne zurück. Mitte Januar setzte sich die Mannschaft von Meik Bodden mit 4:1 gegen den Oberligisten durch.