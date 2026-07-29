SV Sonsbeck sucht weiter nach Verstärkungen

Die Suche nach einem weiteren Offensivspieler als Ersatz für den Langzeitverletzten Klaus Keisers und einen dritten Torwart war noch nicht erfolgreich, wie Schmitz auf Nachfrage sagte. Ein Probespieler wird am Mittwoch nicht dem Sonsbecker Kader angehören.

Die Partie gegen Lintfort beginnt im Stadion im Sportpark um 19.30 Uhr. An den letzten Testauftritt gegen den Landesligisten denkt der SVS nicht so gerne zurück. Mitte Januar setzte sich die Mannschaft von Meik Bodden mit 4:1 gegen den Oberligisten durch.