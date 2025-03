SV Sonsbeck stellt sich auf Kräftemessen mit dem Tabellenführer ein

Nach dem Jahreswechsel sind die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck mit der perfekten Punkteausbeute aus drei Partien in die zweite Saisonhälfte gestartet. Somit hatte die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing allen Grund, am Karnevalswochenende ausgiebig zu feiern. Am Sonntag stehen die Rot-Weißen vor einer großen Herausforderung. Um 15.30 Uhr treten sie beim Spitzenreiter SC St. Tönis an. Für Sonsbecks Winter-Zugang Linus Krajac kommt’s zum Wiedersehen mit den alten Teamgefährten.

Die Mannschaft von Bekim Kastrati, die in der vergangenen Saison noch um den Klassenerhalt kämpfte, hat sich zu einer Spitzenmannschaft entwickelt und fegte am vergangenen Spieltag mal eben Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg mit 6:0 vom Platz. Damit ist St. Tönis seit acht Spielen ungeschlagen und siegte sogar sieben Mal in Folge.

Lediglich vier Niederlagen musste der Tabellenführer bisher in dieser Spielzeit hinnehmen – die erste Schlappe am fünften Spieltag fügte den Blau-Gelben ausgerechnet der SV Sonsbeck zu. Durch einen Treffer von Sanjin Vrebac setzte sich die Losing-Elf mit 1:0 im Willy-Lemkens-Sportpark durch. Vrebac wechselte in der Winterpause zu Schwarz-Weiß Essen, dafür holte der SVS Linus Krajac vom SC St. Tönis. Und der 24-jährige Mittelfeldakteur ist mehr nur als ein Lückenfüller, er fügte sich prächtig ein.

Mit zwei Treffern sowie einer Vorlage konnte der Winter-Neuzugang bereits drei Soccerpunkte sammeln. „Klar hofft man, dass es nach einem Wechsel direkt gut anläuft und man der neuen Mannschaft sofort helfen kann. Ich versuche, diesen positiven Moment mitzunehmen und so lange wie‘s geht aufrechtzuerhalten“, sagt Krajac, der in der Hinrunde noch das Trikot des kommenden Gegners trug. Für den 24-Jährigen, der wegen der fehlenden sportlichen Perspektive den Klub aus dem Kreis Viersen verließ, ist die Partie also eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

„Ich hatte in St. Tönis sehr schöne zweieinhalb Jahre und freue mich, alle wiederzusehen – vor allem die alten Mannschaftskollegen und Fans.“ Für ihn kommt die Entwicklung seines Ex-Klubs nicht von ungefähr. „Das Trainerteam macht einen starken Job, die Mannschaft funktioniert. Und zu den guten Spielern sind gute Jungs dazugekommen. Ich möchte aber niemanden besonders hervorheben“, meint Krajac, der die Stärken des Tabellenführers vor allem an der Flexibilität im System sowie der individuellen Klasse der Spieler festmacht.

Aufstieg in die Regionalliga?

Seiner Meinung nach gibt‘s in St. Tönis für Sonsbeck etwas Zählbares zu holen. „Wir wollen wieder mutig auftreten und versuchen, wie schon in den ersten drei Spielen, unangenehm zu sein. Wir werden jedoch einen guten Tag brauchen und der Gegner einen eher nicht so guten“, so Krajac, der dem SC St. Tönis durchaus den Sprung in die Regionalliga zutraut.

Mit einem möglichen Aufstieg haben sich die Verantwortlichen des Klubs bereits beschäftigt. Bis zum 31. März hat der neue Oberliga-Spitzenreiter Zeit, die Lizenzunterlagen beim Westdeutschen Fußballverband einzureichen. „Wir prüfen es derzeit ergebnisoffen“, meint Markus Hagedorn, Leiter der Fußballsenioren-Abteilung.

Dabei geht‘s unter anderem um die infrastrukturellen Anforderungen, die die Regionalliga mit sich bringt. „Wir befinden uns bereits in Gesprächen mit möglichen Ausweichspielstätten. Wenn es passt und wir ein nicht allzu großes Risiko eingehen, werden wir das machen. Wenn es nur der Befriedigung von Egos dient und wir die Zukunft des Vereins gefährden, dann nicht“, blickt Hagedorn nüchtern auf die Geschehnisse.

Sonsbecks Cheftrainer Heinrich Losing lobt die Arbeit des SC St. Tönis: „Der Verein und das Trainerteam machen einen tollen Job. St. Tönis ist sicherlich die Überraschungsmannschaft der Saison. Aber schon in der Rückrunde der letzten Saison hatte sich das Potenzial der Truppe gezeigt. Es war ein anderer Spirit zu spüren. Auch in der Vorbereitung haben sie mit klaren Testergebnissen überzeugt. Das wird ein schweres Brett für uns“, so Losing, der sich noch ganz genau an das Hinspiel erinnerte. „In der ersten Halbzeit konnten wir uns bei unserem Torwart Jonas Holzum bedanken, der uns mit starken Paraden im Spiel hielt. Der Sieg war harte Arbeit.“

Beide Mannschaften strotzen vor Selbstvertrauen. „Mit unseren Stärken können wir auch dem Tabellenführer wehtun“, schaut Losing positiv nach vorne. Neben Fabrice Kempe (Kreuzbandriss) wird auch Christoph Elspaß (Hexenschuss) nicht zur Verfügung stehen.