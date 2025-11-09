SV Sonsbeck steckt jetzt mitten im Abstiegskampf

Der SV Sonsbeck wartet weiter auf den fünften Saisonsieg in der Oberliga. Die Rot-Weißen mussten sich auch beim TSV Meerbusch mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und sind nun schon seit sechs Spielen ohne Dreier. Lediglich einen Zähler von möglichen 18 Punkten sammelte der SVS und steckt jetzt mitten im Abstiegskampf. Dennoch wollte Trainer Heinrich Losing kein Trübsal blasen: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Einstellung und die Bereitschaft waren da und im Vergleich zur Vorwoche wesentlich besser. Aber uns fehlt im Moment das Spielglück.“
Der SVS-Coach gab wie schon gegen den 1. FC Kleve (1:1) auch in Meerbusch dem lange verletzten Jan Fauseweh im Tor den Vorzug. Der 24-jährige Schlussmann sagte: „Es war eine unglückliche Niederlage. Die Grundtugenden haben wir wieder auf den Platz gebracht. Wir waren lauter und präsenter, aber es soll aktuell nicht sein. Ich merke selbst, dass ich 13 Wochen raus war. Aber über die Spielpraxis bekomme ich auch mehr Sicherheit.“ Eine klare Nummer eins hat Losing nicht benannt, derzeit aber Fauseweh die Nase vorn vor Kenan Mehmedovic.
Sonsbeck hatte in Meerbusch den besseren Start und tauchte mit Klaus Keisers (5./6.) gleich zweimal gefährlich vor dem TSV-Tor auf. Jedoch gingen die Hausherren mit dem ersten Abschluss in Führung. Nach einer Ecke köpfte Daniel Hoff im zweiten Versuch den Ball zum 1:0 (7.) über die Linie. In der Folge kamen die Rot-Weißen mit Schussversuchen von Philip Pokora (13.) und Robin Schoofs (32.) noch zweimal gefährlich vors gegnerische Gehäuse.
Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste zunächst nicht auf der Höhe. Florian Berisha (47.) und Micah Cain (51.) verzeichneten gleich zwei Großchancen. In der 52. Minute war’s passiert: Berisha zirkelte den Ball unhaltbar zum 2:0 oben links ins Netz. „Wir haben die erste Viertelstunde nach der Pause komplett verschlafen“, ärgerte sich Losing, der von einem intensiven und guten Oberliga-Spiel sprach und in der 68. Minute reagierte.
Für Außenverteidiger Tobias Meier schickte er Offensivspieler Lorik Rama aufs Feld. Somit kam der Sommer-Neuzugang nach langwieriger Verletzungspause zu seinem Debüt im Sonsbecker Trikot. Es dauerte keine 120 Sekunden, da holte Rama einen Elfmeter raus. Der Strafstoß sorgte bei den Meerbuschern für Diskussionsstoff.
„Der Elfmeter war unberechtigt. Noah Korczowski spielt ganz klar den Ball, und der Sonsbecker fällt über das Bein“, meinte TSV-Coach Marcel Winkens. Aber die Rot-Weißen verpassten den Anschluss. Der ansonsten sichere Schütze Philipp Elspaß knallte den Ball an die Latte. „Der verschossene Elfmeter ist mit Sicherheit ein Sinnbild für die aktuelle Situation. Von mir selbst bin ich enttäuscht. Immerhin hat die Mannschaft gekämpft“, so Elspaß.
In der Schlussphase ging es hin und her mit jeweils zwei Möglichkeiten auf beiden Seiten. Rama (80.) und Pokora (90.) scheiterten. Auf der anderen Seite vergaben Ilyas Vöpel (77.) und Hoff (85.). Trainer Winkens meinte zum Sieg der Meerbuscher Mannschaft: „Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. In der Anfangsphase hatte Sonsbeck ein paar aussichtsreiche Chancen. Mit dem 1:0 haben wir mehr Stabilität bekommen und wenig zugelassen. Wir können froh sein, dass der Elfmeter nicht rein ging.“
Für die Losing-Elf geht es kommenden Sonntag um 13.30 Uhr im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg weiter. Ganz Sonsbeck freut sich auf den Spitzenreiter der 3. Liga. „Der MSV kommt genau richtig. So kommen wir mal auf andere Gedanken. Das wird ein tolles Spiel, das wir genießen wollen“, so Fauseweh.