SV Sonsbeck steckt jetzt mitten im Abstiegskampf

In der Schlussphase ging es hin und her mit jeweils zwei Möglichkeiten auf beiden Seiten. Rama (80.) und Pokora (90.) scheiterten. Auf der anderen Seite vergaben Ilyas Vöpel (77.) und Hoff (85.). Trainer Winkens meinte zum Sieg der Meerbuscher Mannschaft: „Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. In der Anfangsphase hatte Sonsbeck ein paar aussichtsreiche Chancen. Mit dem 1:0 haben wir mehr Stabilität bekommen und wenig zugelassen. Wir können froh sein, dass der Elfmeter nicht rein ging.“

Für die Losing-Elf geht es kommenden Sonntag um 13.30 Uhr im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg weiter. Ganz Sonsbeck freut sich auf den Spitzenreiter der 3. Liga. „Der MSV kommt genau richtig. So kommen wir mal auf andere Gedanken. Das wird ein tolles Spiel, das wir genießen wollen“, so Fauseweh.