SV Sonsbeck startet Vorverkauf für Pokalspiel

Am Sonntag, 16. November, sind die Zebras aus der Dritten Liga wieder zu Gast beim SV Sonsbeck. Jetzt startet der Oberligist fürs Heimspiel im Niederrheinpokal-Viertelfinale den Kartenvorverkauf. 3000 Tickets sind gedruckt worden. Für die Partie gegen den MSV Duisburg muss wieder ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden.

Am 16. November rollt ab 13.30 Uhr im Stadion im Willy-Lemkens-Sportpark der Ball. Die Tore der Anlage werden um 11.30 Uhr geöffnet. Tickets im Vorverkauf gibt’s hier: SVS-Lounge am Sportplatz, Vereinslokal ,,Am Markt“, Sportcenter Paul Hahn. Friseursalon Werthmanns sowie in der Steuerberatungskanzlei Lemkens & Lemkens in Xanten. Zunächst sind 500 Eintrittskarten an den MSV gegangen.

Die Tickets kosten: Frauen und Männer 12 Euro, Rentner, Studenten, Schüler, Auszubildende, Jugendliche ab 15 Jahren sowie Schwerbehinderte acht Euro, Zuschauer unter 15 Jahren haben freien Eintritt.

Fürs aktuelle Sicherheitskonzept dient das bereits vorhandene als Vorlage, das nur noch angepasst werden müsse, wie der SVS-Vorsitzende Marc Lemkens sagte. „Im Vergleich zum Freundschaftsspiel gegen den MSV Duisburg im Juli dieses Jahres wird’s beim Pokalspiel wieder eine Fantrennung geben müssen. Und es werden mehr Polizisten vor Ort sein“, meinte der Klubchef.