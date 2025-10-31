 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Erneut treffen Duisburg und Sonsbeck aufeinander.
Erneut treffen Duisburg und Sonsbeck aufeinander. – Foto: Arno Wirths

SV Sonsbeck startet Vorverkauf für Pokalspiel

Ab sofort gibt’s Tickets im Vorverkauf fürs Niederrheinpokal-Spiel zwischen dem SV Sonsbeck und MSV Duisburg am 16. November. Der Fußball-Oberligist muss wieder ein Sicherheitskonzept vorlegen. Wo die Zuschauer die Eintrittskarten kaufen können.

Verlinkte Inhalte

Niederrheinpokal
MSV Duisburg
SV Sonsbeck

Am Sonntag, 16. November, sind die Zebras aus der Dritten Liga wieder zu Gast beim SV Sonsbeck. Jetzt startet der Oberligist fürs Heimspiel im Niederrheinpokal-Viertelfinale den Kartenvorverkauf. 3000 Tickets sind gedruckt worden. Für die Partie gegen den MSV Duisburg muss wieder ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden.

Am 16. November rollt ab 13.30 Uhr im Stadion im Willy-Lemkens-Sportpark der Ball. Die Tore der Anlage werden um 11.30 Uhr geöffnet. Tickets im Vorverkauf gibt’s hier: SVS-Lounge am Sportplatz, Vereinslokal ,,Am Markt“, Sportcenter Paul Hahn. Friseursalon Werthmanns sowie in der Steuerberatungskanzlei Lemkens & Lemkens in Xanten. Zunächst sind 500 Eintrittskarten an den MSV gegangen.

Fantrennung und mehr Polizisten

Die Tickets kosten: Frauen und Männer 12 Euro, Rentner, Studenten, Schüler, Auszubildende, Jugendliche ab 15 Jahren sowie Schwerbehinderte acht Euro, Zuschauer unter 15 Jahren haben freien Eintritt.

Fürs aktuelle Sicherheitskonzept dient das bereits vorhandene als Vorlage, das nur noch angepasst werden müsse, wie der SVS-Vorsitzende Marc Lemkens sagte. „Im Vergleich zum Freundschaftsspiel gegen den MSV Duisburg im Juli dieses Jahres wird’s beim Pokalspiel wieder eine Fantrennung geben müssen. Und es werden mehr Polizisten vor Ort sein“, meinte der Klubchef.

Es sei geplant, dass die Zebra-Anhänger wie beim letzten Pokalaufeinandertreffen im November 2021 am zweiten Naturrasenplatz einen separaten Parkplatz bekommen und über einen eigenen Eingangsbereich die Anlage betreten. Der Wildpaßweg soll zu einer Einbahnstraße werden, damit die Gästefans auch am Straßenrad ihr Fahrzeuge abstellen können.

Aufrufe: 031.10.2025, 10:30 Uhr
René PutjusAutor