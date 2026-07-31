SV Sonsbeck startet Vorverkauf für das Duell gegen Rot-Weiss Essen

RWE und Sonsbeck trafen sich bereits im vergangenen Jahr im Niederrheinpokal. – Foto: Arno Wirths

Am 19. August empfängt der SV Sonsbeck zum dritten Mal in der Klubgeschichte die Fußball-Profis von Rot-Weiss Essen im Willy-Lemkens-Sportpark. Am Freitag, 31. Juli, startet der Karten-Vorverkauf. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Warum der Oberligist nicht mit einer neuen Rekordkulisse rechnet.

SVS rechnet nicht mit einer Rekordkulisse

Rund 2500 Anhänger waren da, als sich der SVS Mitte November 2024 dem Drittligisten nach späten Gegentoren mit 1:3 geschlagen geben musste. „Mit so vielen Zuschauern rechne ich diesmal nicht. Wie viele Leute tatsächlich kommen, ist allerdings schwer einzuschätzen. Wir spielen in den Sommerferien und am frühen Abend an einem Wochentag. Es wird auch darauf ankommen, wie Essen in die Meisterschaft startet und wie motiviert die RWE-Fans dann sind“, sagte der SVS-Vorsitzende Marc Lemkens. Den Zuschauerrekord mit 3000 Fans gab es im November 2025 beim Pokalduell gegen den MSV Duisburg (0:3).

Der Vorverkauf für die Erstrunden-Partie im FVN-Pokal der Saison 2026/27 beginnt am Freitagmittag. Die Eintrittskarten für Vollzahler kosten zwölf Euro, die ermäßigten Tickets acht Euro. Fußballinteressierte unter 15 Jahren müssen keinen Eintritt zahlen.