SV Sonsbeck startet Vorverkauf für das Duell gegen Rot-Weiss Essen

Am 19. August empfängt der SV Sonsbeck zum dritten Mal in der Klubgeschichte die Fußball-Profis von Rot-Weiss Essen im Willy-Lemkens-Sportpark. Am Freitag, 31. Juli, startet der Karten-Vorverkauf. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Warum der Oberligist nicht mit einer neuen Rekordkulisse rechnet.
Rund 2500 Anhänger waren da, als sich der SVS Mitte November 2024 dem Drittligisten nach späten Gegentoren mit 1:3 geschlagen geben musste. „Mit so vielen Zuschauern rechne ich diesmal nicht. Wie viele Leute tatsächlich kommen, ist allerdings schwer einzuschätzen. Wir spielen in den Sommerferien und am frühen Abend an einem Wochentag. Es wird auch darauf ankommen, wie Essen in die Meisterschaft startet und wie motiviert die RWE-Fans dann sind“, sagte der SVS-Vorsitzende Marc Lemkens. Den Zuschauerrekord mit 3000 Fans gab es im November 2025 beim Pokalduell gegen den MSV Duisburg (0:3).
Der Vorverkauf für die Erstrunden-Partie im FVN-Pokal der Saison 2026/27 beginnt am Freitagmittag. Die Eintrittskarten für Vollzahler kosten zwölf Euro, die ermäßigten Tickets acht Euro. Fußballinteressierte unter 15 Jahren müssen keinen Eintritt zahlen.
Die Vorverkaufsstellen sind: Lemkens & Lemkens Steuerberater in Xanten, in Sonsbeck das Sportcenter Paul Hahn, der Friseursalon Werthmanns, die Gaststätte „Zur Linde“ und der Sportplatz. Wie viele Karten nach Essen gehen, konnte der Vorsitzende am Donnerstag nicht sagen: „RWE hat uns noch keine Zahl mitgeteilt.“
Die Mannschaft von Uwe Koschinat spielt vor dem Pokal-Abstecher nach Sonsbeck in der Dritten Liga am 9. August beim 1. FC Saarbrücken und am 15. August gegen den TSV Havelse.
Der SVS testet am Sonntag um 15 Uhr beim Bezirksligisten SF Broekhuysen. Die Mannschaft von Heinrich Losing spielt in der neuen Saison erstmals am 15. August in Baumberg um Punkte.