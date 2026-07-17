 2026-07-16T13:43:51.953Z

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SV Sonsbeck startet mit Angstgegner – Derby schon am zweiten Spieltag

Der SV Sonsbeck muss zum Saisonauftakt bei einem Gegner antreten, gegen den es zuletzt zwei Niederlagen setzte. Noch brisanter: Schon eine Woche später steigt das Derby gegen Aufsteiger SV Scherpenberg. Wer hat die besseren Startchancen?

von RP / Christian Cadel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
So starten die Klubs aus Moers.
So starten die Klubs aus Moers. – Foto: Arno Wirths

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Oberliga Niederrhein
Scherpenberg
SV Sonsbeck

Am Mittwoch hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) den Spielplan und alle Termine für die neue Saison 2026/27 in der Oberliga veröffentlicht. Der SV Sonsbeck und der Aufsteiger SV Scherpenberg haben nun Gewissheit, auf wen sie am ersten Spieltag am Wochenende 14. bis 16. August treffen werden.

Schwerer Start für SV Sonsbeck: Baumberg hat in der Bilanz die Nase vorn

Der SV Sonsbeck, der in seine fünfte Oberliga-Saison geht, muss am ersten Spieltag auswärts spielen. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing trifft am Samstag, 15. August, um 16 Uhr auf die Sportfreunde Baumberg, die in der vergangenen Saison den neunten Tabellenplatz belegten und sich damit in der Nähe des zwölftplatzierten SV Sonsbeck bewegten.

Das große Aber: Die Sportfreunde Baumberg konnten dem SV Sonsbeck zuletzt zweimal den Zahn ziehen. In der Hinrunde gab es eine 1:3-Auswärtsniederlage. In der Rückrunde verloren die Sonsbecker mit 2:4. Und ohnehin: Die Bilanz der Sportfreunde Baumberg gegen den SV Sonsbeck in den vergangenen 18 Pflichtspielen spricht für die Mannschaft aus Monheim: zehn Siege bei fünf Niederlagen und drei Unentschieden. Somit wird der SV Sonsbeck direkt zum Saisonstart auf einen harten Gegner treffen.

SV Scherpenberg startet mit Heimspiel in die Oberliga-Saison

Am zweiten Spieltag der neuen Oberliga-Saison steigt bereits das Derby gegen den SV Scherpenberg. Das Duell der beiden Teams aus dem Fußballkreis Moers wird am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr in Scherpenberg angepfiffen. Es wird dann auch das zweite Heimspiel für den Aufsteiger aus Moers sein, was vielleicht ein mentaler Vorteil ist. Denn auch am ersten Spieltag haben die Scherpenberger Heimrecht. Am Sonntag, 16. August, ist der ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast, der die vergangene Spielzeit auf dem siebten Tabellenplatz beendet hat.

Die ersten drei Spieltage in der Oberliga

1. Spieltag

Freitag, 14. August: Fortuna Düsseldorf U23 - TSV Meerbusch (19.30 Uhr), BW Dingden - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler (20 Uhr).

Samstag, 15. August: Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck, Holzheimer SG - KFC Uerdingen (beide 16 Uhr).

Sonntag, 16. August: SSVg Velbert - Wuppertaler SV, SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19, SV Scherpenberg - ETB Schwarz-Weiß Essen (alle 15 Uhr), SC St. Tönis - 1. Spvg Solingen-Wald 03, FC Büderich - 1. FC Monheim (beide 15.30 Uhr).

2. Spieltag

Freitag, 21. August: Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck (19.30 Uhr).

Sonntag, 23. August: Ratingen 04/19 - FC Büderich, 1. FC Monheim - BW Dingden, TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg, SV Sonsbeck - SV Scherpenberg, ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert (alle 15 Uhr), 1. Spvg Solingen-Wald 03 - Holzheimer SG (15.30 Uhr), KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf U23 (18 Uhr).

Mittwoch, 9. September: VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis (20 Uhr).

3. Spieltag

Donnerstag, 27. August: Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler (20 Uhr).

Freitag, 28. August: SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck, Fortuna Düsseldorf U23 - 1. Spvg Solingen-Wald 03 (beide 19.30 Uhr).

Sonntag, 30. August: Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen, BW Dingden - Ratingen 04/19, ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck, SV Scherpenberg - TSV Meerbusch (alle 15 Uhr), SC St. Tönis - 1. FC Monheim, FC Büderich - Wuppertaler SV (beide 15.30 Uhr).