SV Sonsbeck startet mit Angstgegner – Derby schon am zweiten Spieltag Der SV Sonsbeck muss zum Saisonauftakt bei einem Gegner antreten, gegen den es zuletzt zwei Niederlagen setzte. Noch brisanter: Schon eine Woche später steigt das Derby gegen Aufsteiger SV Scherpenberg. Wer hat die besseren Startchancen? von RP / Christian Cadel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

So starten die Klubs aus Moers. – Foto: Arno Wirths

Am Mittwoch hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) den Spielplan und alle Termine für die neue Saison 2026/27 in der Oberliga veröffentlicht. Der SV Sonsbeck und der Aufsteiger SV Scherpenberg haben nun Gewissheit, auf wen sie am ersten Spieltag am Wochenende 14. bis 16. August treffen werden.

Schwerer Start für SV Sonsbeck: Baumberg hat in der Bilanz die Nase vorn Der SV Sonsbeck, der in seine fünfte Oberliga-Saison geht, muss am ersten Spieltag auswärts spielen. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing trifft am Samstag, 15. August, um 16 Uhr auf die Sportfreunde Baumberg, die in der vergangenen Saison den neunten Tabellenplatz belegten und sich damit in der Nähe des zwölftplatzierten SV Sonsbeck bewegten. Das große Aber: Die Sportfreunde Baumberg konnten dem SV Sonsbeck zuletzt zweimal den Zahn ziehen. In der Hinrunde gab es eine 1:3-Auswärtsniederlage. In der Rückrunde verloren die Sonsbecker mit 2:4. Und ohnehin: Die Bilanz der Sportfreunde Baumberg gegen den SV Sonsbeck in den vergangenen 18 Pflichtspielen spricht für die Mannschaft aus Monheim: zehn Siege bei fünf Niederlagen und drei Unentschieden. Somit wird der SV Sonsbeck direkt zum Saisonstart auf einen harten Gegner treffen.

SV Scherpenberg startet mit Heimspiel in die Oberliga-Saison Am zweiten Spieltag der neuen Oberliga-Saison steigt bereits das Derby gegen den SV Scherpenberg. Das Duell der beiden Teams aus dem Fußballkreis Moers wird am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr in Scherpenberg angepfiffen. Es wird dann auch das zweite Heimspiel für den Aufsteiger aus Moers sein, was vielleicht ein mentaler Vorteil ist. Denn auch am ersten Spieltag haben die Scherpenberger Heimrecht. Am Sonntag, 16. August, ist der ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast, der die vergangene Spielzeit auf dem siebten Tabellenplatz beendet hat. Die ersten drei Spieltage in der Oberliga 1. Spieltag Freitag, 14. August: Fortuna Düsseldorf U23 - TSV Meerbusch (19.30 Uhr), BW Dingden - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler (20 Uhr).