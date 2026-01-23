SV Sonsbeck sorgt sich um Marco De Stefano

Im Testspiel beim Landesligisten 1. FC Lintfort musste Heinrich Losing, Coach des SV Sonsbeck, Marco De Stefano in der 75. Minute auswechseln. Der Außenbahnspieler des Oberligisten klagte wieder über Rückenschmerzen. Training ist in dieser Woche nicht möglich, womöglich fällt De Stefano sogar länger aus. Derweil blieb Losings Suche nach einem Testspielgegner fürs Wochenende erfolglos.
„Marco hat sich vielleicht einen Nerv eingeklemmt oder es ist was mit einer Bandscheibe“, sagte Losing. Für Freitag hat De Stefano einen MRT-Termin. Ein anderer Außenbahnspieler wird dem Coach auf jeden Fall für vier Wochen fehlen. Luca Janßen fliegt Anfang nächsten Monats nach Australien und steht schon für den Auswärtsknaller beim KFC Uerdingen am 7. Februar nicht mehr zur Verfügung.
Statt einer Vorbereitungspartie am Sonntag werde um die Mittagszeit trainiert, so Losing. Zudem möchte er der Mannschaft Videoausschnitte von den Duellen gegen den SV Scherpenberg (1:1) sowie Lintfort (1:4) zeigen. Zu besprechen gibt’s sicherlich einiges.
Derweil wird kein Spieler aus dem aktuellen Oberliga-Kader den SVS zur Rückrunde verlassen, wie Losing auf Nachfrage mitteilte. Und es sieht danach aus, dass es bei den zwei Winter-Zugängen Daniel Gorden Raul und Shadi Ghrayeb bleiben wird. Raul soll die Offensive beleben, Ghrayeb ist für die linke Defensivseite eingeplant. Der japanische Testspieler Yamato Aoki fiel durch.
In der nächsten Woche wird der SV Sonsbeck wieder in den turnusmäßigen Trainingsrhythmus mit drei Einheiten zurückkehren. Für Dienstag kann sich Losing ein Testspiel vorstellen, sofern sich noch ein Klub kurzfristig melden sollte. Am 1. Februar, 14.30 Uhr, startet der SVS mit einem Heimauftritt gegen den FC Büderich in die zweite Saisonhälfte.
Unterdessen wurde ein weiteres Auswärtsspiel auf Freitag vorgezogen. So tritt der SVS bei Adler Union Frintrop bereits am 13. März, 19.30 Uhr, an. Unter Flutlicht steigt auch die Begegnung beim VfB Hilden (27. März, 19.30 Uhr).
