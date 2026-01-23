Marco de Stefano hat sich verletzt. – Foto: Gesthüsen

SV Sonsbeck sorgt sich um Marco De Stefano Beim Oberligisten SV Sonsbeck verläuft die Suche nach einem weiteren Testspielgegner erfolglos. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SV Sonsbeck Marco De Stefano

Im Testspiel beim Landesligisten 1. FC Lintfort musste Heinrich Losing, Coach des SV Sonsbeck, Marco De Stefano in der 75. Minute auswechseln. Der Außenbahnspieler des Oberligisten klagte wieder über Rückenschmerzen. Training ist in dieser Woche nicht möglich, womöglich fällt De Stefano sogar länger aus. Derweil blieb Losings Suche nach einem Testspielgegner fürs Wochenende erfolglos.

„Marco hat sich vielleicht einen Nerv eingeklemmt oder es ist was mit einer Bandscheibe“, sagte Losing. Für Freitag hat De Stefano einen MRT-Termin. Ein anderer Außenbahnspieler wird dem Coach auf jeden Fall für vier Wochen fehlen. Luca Janßen fliegt Anfang nächsten Monats nach Australien und steht schon für den Auswärtsknaller beim KFC Uerdingen am 7. Februar nicht mehr zur Verfügung. Auch gute Verletzungs-Nachrichten Nach drei Testspielen ohne Erfolgserlebnis gibt’s immerhin positive Nachrichten aus dem Lazarett. Sommer-Neuzugang Tymoteusz Miller, der wegen einer langwierigen Verletzung noch ohne Einsatzminute ist, ist am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Florian Josip Berisic sowie Philipp Elspaß wollten am Donnerstag wieder voll einsteigen. Statt einer Vorbereitungspartie am Sonntag werde um die Mittagszeit trainiert, so Losing. Zudem möchte er der Mannschaft Videoausschnitte von den Duellen gegen den SV Scherpenberg (1:1) sowie Lintfort (1:4) zeigen. Zu besprechen gibt’s sicherlich einiges.