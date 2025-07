SV Sonsbeck setzt Lintfort spät schachmatt

Dem SV Sonsbeck hat ein fulminanter Schlussspurt zu einem 3:1 (0:0)-Erfolg über den Landesligisten 1. FC Lintfort gereicht. Für den Oberligisten trafen Kapitän Robin Schoofs – mit neuer Friseur nach seiner Hochzeitsreise – und Niklas Binn doppelt erst in den letzten zehn Minuten. Zweifach-Torschütze Niklas Binn meinte: „Wir waren in der Absprache und den Aufläufen noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber das ist völlig normal. Lintfort hat es gut gemacht und war schwer zu pressen. Es ist aber gut, dass wir auch solche Spiele noch für uns entscheiden können.“

Im ersten Abschnitt hatten die Rot-Weißen zwar leichte Feldvorteile, aber beide Mannschaften hatten keine nennenswerten Strafraumszenen zu verzeichnen. Das Sonsbecker Tor hütete Jan Fauseweh. Vor dem Neuzugang spielten in der Abwehrkette von rechts nach links Ruben Martens, Tobias Meier, Robin Schoofs und Florian Berisic. Im Zentrum zogen Jannis Pütz und Linus Krajac die Fäden. Über den linken Flügel startete Mahmud Sahintürk auf der anderen Seite Luca Janßen. Vorne stürmten Klaus Keisers und Binn.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Lintforter durch einen Distanzschuss aus rund 25 Metern von Carlos Pin mit 1:0 (57.) in Führung. „Da hätte ein Innenverteidiger eher rausgehen müssen und ein Sechser enger dran“, analysierte Sonsbecks Trainer umgehend. Aber die Hausherren zeigten eine Reaktion und hatten postwendend durch Binn oder den eingewechselten Leon Hammerschmidt den Ausgleich auf dem Fuß. Aber Lintforts Schlussmann Philipp Gutkowski, der nach fünf Monaten Pause (Außenmeniskusriss) sein Comeback feierte, konnte sich gleich mehrfach auszeichnen und strahlte für seine Vorderleute eine enorme Sicherheit aus.

Per "Willensleistung" zum Testspielsieg

Schoofs konnte den Bann dann aber brechen und verwertete eine Ecke per Kopf zum 1:1 (80.). Nur Sekunden später vertändelte der Ex-Sonsbecker Julian Klement den Ball vor dem eigenen Strafraum. Nutznießer des Fehlers war Binn, der eiskalt zum 2:1 (81.) traf. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte Binn per Heber aus rund 20 Metern sogar noch das 3:1 (90.).

„Am Ende war es eine Willensleistung. Es war wichtig, dass die Jungs den Sieg unbedingt noch wollten. Somit war ich mit der Bereitschaft und dem Willen zufrieden. An einigen Automatismen müssen wir aber noch arbeiten“, meinte Losing.

Sein Gegenüber Mohamed El Mimouni ergänzte: „Das Team hat wieder einen guten Eindruck hinterlassen. Schade, dass uns am Ende doch noch leichte Fehler den Sieg gekostet haben.“

Auf Sonsbecker Seite kamen im zweiten Durchgang auch noch die Zugänge Marco de Stefano und Keeper Kenan Mehmedovic, die am vergangenen Dienstag unterschrieben hatten, zu ihrem ersten Einsatz im Sonsbecker Trikot. Am 27. Juli, 14 Uhr, empfangen die Rot-Weißen den ASV Süchteln zum nächsten Testspiel im Willy-Lemkens-Sportpark. Für Lintfort geht’s am nächsten Sonntag um 15.30 Uhr beim SC Kapellen-Erft weiter.