SV Sonsbeck setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Wichtiger Sieg für den SVS. – Foto: Arno Wirths

Vier Jahre lang war Horst Riege als Trainer beim SV Sonsbeck tätig gewesen. Am Sonntagnachmittag war er mal wieder als Sportlicher Leiter des TSV Meerbusch mit den dortigen Oberliga-Fußballern zu Gast im Willy-Lemkens-Sportpark. „Das war überragend“, sagte Riege nach den 90 Minuten und beschrieb mit dem Satz die Leistung der Platzherren. Der abstiegsbedrohte SVS gewann mit 4:1 (2:0), feierte den höchsten Saisonsieg und punktete erstmals in diesem Jahr auf eigener Anlage dreifach.

In der Sonsbecker Startelf gegen Meerbusch nahm Losing zwei Wechsel im Vergleich zur Nullnummer in Kleve vor. Ruben Martens fehlte wegen seiner Ampelkarte, Daniel Gorden Raul nahm auf der Bank Platz. Sebastian Leurs kehrte auf seine angestammte linke Position in der Viererkette zurück, Marco De Stefano agierte im rechten Mittelfeld. Jan Fauseweh fehlte im Kader, weil er wieder in der Icon League am Ball ist.

Heinrich Losing, der aktuelle Coach der Rot-Weißen, freute sich über das Lob von Riege, relativierte aber dessen Zusammenfassung: „Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Überragend wäre es gewesen, wenn die Chancenverwertung besser gewesen wäre.“ Riege dazu: „Wir hätten uns über eine noch höhere Niederlage nicht beschweren dürfen.“

Der SVS legte furios los mit drei Chancen in den ersten sechs Minuten durch Klaus Keisers, Niklas Binn und De Stefano. Die Losing-Elf spielte schnörkellos nach vorne, hatte etliche Offensivaktionen und erarbeitete sich in der Folgezeit weitere sehr gute Einschussmöglichkeiten. Das 1:0 erzielte Keisers nach Zuspiel von Jannis Pütz (20.). Es folgte ein abgefälschter Lattenschuss von De Stefano (33.) sowie ein Pfostentreffer durch Binn (36.).

Nachdem Keisers aus kurzer Distanz eine weitere Chance ausgelassen hatte (42.), fiel doch noch vor der Pause das überfällige 2:0. Linus Krajac brachte einen direkten Freistoß im TSV-Gehäuse unter (44.).

In der zweiten Hälfte knüpften die Sonsbecker nahtlos an die Leistung aus der ersten Halbzeit an. Meerbusch war weiter überfordert gegen gallige Hausherren. Beim 3:0 brachte De Stefano den Ball nicht hoch rein vors Tor, sondern flach an die Strafraumgrenze, wo Krajac wartete und den Vorstoß mit seinem zehnten Saisontreffer vollendete (66.). Beim 4:0 war Krajac der Vorbereiter, als er einen Freistoß aus dem Halbfeld an die Box brachte, wo der emsige Tymoteusz Miller wartete und die Führung per Kopf auf 4:0 ausbaute (69.).

In der 89. Minute durfte sich dann Kenan Mehmedovic ärgern, weil das 1:4 durch Eugene Park seine schöne Serie beendete: Der SVS-Torhüter kassierte nach 391 Minuten mal wieder einen Gegentreffer.

Die Rot-Weißen kletterten nach dem 30. Spieltag auf Rang 13 und treffen am nächsten Samstag, 16 Uhr, auswärts auf den VfL Jüchen-Garzweiler.

Es spielten: Mehmedovic; Leurs (77. Ghrayeb), Schoofs, P. Elspaß, Meier, Miller (83. C. Elspaß), Pütz, Krajac (78. Pokora), De Stefano (67. Janßen), Keisers, Binn (83. Raul).