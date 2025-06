SV Sonsbeck schlägt finanziell nicht über die Stränge Bei der Kaderplanung für die Oberliga-Saison bleiben die Sonsbecker ihrer Devise treu. Der Klub möchte Spieler nicht mit Geld, sondern mit anderen Argumenten überzeugen. Das sagt der Vereinsvorsitzende.

Im neuen Oberliga-Kader des SV Sonsbeck sind weiterhin noch Plätze frei. Wenn am Montag, 30. Juni, die Sommer-Vorbereitung beginnt, werden Coach Heinrich Losing und Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen wohl weiter auf der Suche nach Zugängen sein, die zum Verein passen und der Mannschaft weiterhelfen. So schwer wie in diesem Jahr war’s noch nie, einen schlagkräftigen Kader für die Oberliga zusammenzustellen. Der SVS bleibt dabei seiner Devise treu, keine finanziellem Wagnisse einzugehen.

„Wir lassen uns vom Umfeld nicht treiben“

„Es gibt einen Korridor mit dem, was wir zahlen wollen. Und da gehen wir weiterhin nicht drüber. Auch wenn unterklassige Vereine mehr zahlen, lassen wir uns vom Umfeld nicht treiben. Wir werden unsere Linie durchziehen“, stellt Marc Lemkens, der Vorsitzende des Hauptvereins, klar. Rund 50 Unterstützer gehören dem Sponsorenpool an. Am 4. Juli lädt der SVS wieder zum Sponsorenabend auf die Sportanlage ein. Dort wird sich auch die neue Mannschaft vorstellen. Der Klub will die Spieler mit anderen Dingen überzeugen und attraktiv sein – gerade für Kicker, die sich am Anfang ihrer Karriere befinden.