Sonsbeck eiskalt. – Foto: Ulrich Laakmann

SV Sonsbeck schiebt sich auf Tabellenplatz zwei vor SV Sonsbeck: Der Oberligist siegt am Sonntag nach einem Doppelschlag auch beim FC Monheim. Beim 2:1-Erfolg sind Philipp Elspaß und Linus Krajac die Torschützen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SV Sonsbeck FC Monheim

Der SV Sonsbeck bleibt die Mannschaft der Stunde in der Oberliga. Die Rot-Weißen setzten ihre positive Serie fort und gewannen beim 1. FC Monheim mit 2:1 (0:0). Obwohl Trainer Heinrich Losing mit der zweiten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden war, drehten seine Jungs die Partie nach der Pause durch die Treffer von Philipp Elspaß und Linus Krajac noch zu ihren Gunsten. Mit dem Dreier rückte Sonsbeck mit 14 Zählern auf Tabellenplatz zwei vor und liegt zwei Zähler hinter Spitzenreiter Ratingen 04/19.

„Mit so einer Leistung haben wir auf Platz zwei eigentlich nichts zu suchen, aber vielleicht ist das auch eine Qualität“, meinte Losing, der zu Beginn sein Team spielbestimmend sah. „Wir hatten in der ersten halben Stunde alles im Griff und hätten in Führung gehen müssen. Die Jungs sind aber mit den Chancen zu sorglos umgegangen. Dann hat der Gegner umgestellt, und Klaus musste raus. So kam ein Bruch in unser Spiel, und wir haben nichts mehr auf die Kette bekommen“, analysierte der Coach. Klaus Keisers, der nach 38 Minuten mit einer Zerrung im Oberschenkel ausgewechselt werden musste, vergab die erste Chance (18.). Philip Pokora traf per Freistoß nur das Außennetz (29.). Nach dem Seitenwechsel hatte Monheim optisch mehr Spielanteile. Mohamed El Monhouti (53./65.) scheiterte gleich zweimal. Beim zweiten Versuch rettete die Torlatte aus Sonsbecker Sicht. Luca Kiefer köpfte knapp vorbei (59.). Nach einer Ecke von Tim Galleski erzielte Enno Lang das 1:0 (69.).