SV Sonsbeck schaut sich Keeper von VVV Venlo an

Natürlich wurde beim Auftakttraining der Vorbereitung der Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck auf die neue Saison auch über das erste Testspiel gesprochen. Schließlich schaut am Sonntag, 6. Juli, Drittliga-Rückkehrer MSV Duisburg im Willy-Lemkens-Sportpark vorbei. Anstoß ist um 15 Uhr. So läuft der Vorverkauf fürs Freundschaftsspiel gegen den MSV Duisburg.

17 Feldspieler und zwei Keeper waren am Montag bei der ersten Einheit dabei. Auch Jiyan Alessio Karakis schwitzte mit. Der 19-Jährige mischte als Probespieler mit. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison für die U19 des TSV Meerbusch in der DFB-Nachwuchsliga auflief, durfte sich nochmals beim Training am gestrigen Dienstag für eine Verpflichtung empfehlen. Am Dienstag erwartete Coach Heinrich Losing einen weiteren Testspieler. Kenan Mehmedovic, ein 19-jähriger Torhüter, hat sich für ein Probetraining angekündigt. Der Schlussmann spielte zuletzt in der U19 des niederländischen Profiklubs VVV Venlo. Mehmedovic hatte im Mai ein Probetraining beim Regionalligisten Wuppertaler SV absolviert. Losing möchte vor dem Oberliga-Start noch zwei Stürmer und einen Keeper verpflichten.

SVS-Kapitän Robin Schoofs verpasst nicht nur den Vorbereitungsstart, sondern wird auch beim Test gegen den MSV nicht dabei sein. Der Spielführer hat geheiratet und befindet sich auf Hochzeitsreise. Zudem wird sein Abwehrkollege Tobias Meier (Urlaub) fehlen. „Der restliche Kader müsste da sein“, so Losing, der nicht wie im Vorjahr eine Klatsche gegen die Zebras mitansehen möchte. „Beim 1:7 damals waren etliche Stammspieler nicht da, zudem hatten wir noch gar nicht mit der Vorbereitung begonnen. Ich gehe davon aus, dass wir’s diesmal besser machen.“ Karten im Vorverkauf fürs Vorbereitungsspiel gegen den Drittligisten kosten 10 Euro. Zuschauer unter 15 Jahren zahlen keinen Eintritt. Bis Dienstagmittag wurden 250 Tickets abgesetzt.