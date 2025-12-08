SV Sonsbeck rutscht auf Abstiegsplatz ab

Im Spiel eins nach der Vertragsverlängerung von Heinrich Losing verlor der SV Sonsbeck unglücklich 1:2 beim SC St. Tönis und rutschte auf einen Abstiegsplatz. Wie‘s dazu kam und warum der Trainer vom Klassenerhalt überzeugt ist.

Losing veränderte seine Startelf im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Baumberg auf vier Positionen. Im Tor stand wieder Jan Fauseweh. Er war im Sommer vom SC St. Tönis zum SVS gewechselt. Tobias Meier musste aufgrund anhaltender Oberschenkelprobleme das Training abbrechen; Ruben Martens begann als Rechtsverteidiger. Für Philip Pokora startete der wiedergenesene Luca Janßen auf der rechten Offensivseite, auf links begann Marco de Stefano statt Lorik Rama.

Die nächste Verkettung unglücklicher Geschehnisse für den SVS: Innenverteidiger Philipp Elspaß erleidet einen Treffer im Gesicht, muss mit geschwollenem Auge ausgewechselt werden. Sein Bruder Christoph ersetzt ihn (37.). In der nächsten Situation kann Kapitän Robin Schoofs einen aufspringenden Ball nach einem Einwurf knapp inder eigenen Hälfte nicht kontrollieren, der Gegner leitet den Konter ein. Torschütze Knops erhält den Ball und trifft mit einem strammen Schuss den langen Pfosten. Den Abpraller bekommt Jannis Pütz nicht geklärt, der heraneilende Jannis Nikolaou trifft von der Strafraumgrenze zum 2:0.

Erster Knackpunkt der Partie: Nach einer Kopfballstafette setzt Julian Suaterna-Florez den gestarteten Mario Knops auf Linksaußen in Szene. Der war dem zuvor einwerfenden Martens entwischt, entschied – in der Box angekommen – das zweite Duell an diesem Tag gegen seinen Ex-Kollegen Fauseweh für sich und trifft zur Führung für St. Tönis (30.).

Schrick hält lange die Null

Direkt nach dem Wiederanpfiff zeigen die Gäste, dass sie nicht aufstecken. Nach einem sehenswerten Angriff über rechts zwingt Luca Janßen Heimtorhüter Tim Schrick zur Glanzparade. Nach fast einer Stunde Spielzeit zeichnet sich Schrick erneut aus, lenkt einen Keisers-Kopfball aus kurzer Distanz über die Latte. Nach der anschließenden Ecke setzt erneut Keisers den Ball knapp über das Tor.

Ein Doppelwechsel Losings aus der 72. Minute – Pokora für Janßen und Rama für Niklas Binn – zahlt sich sechs Minuten später aus: Pokora kombiniert auf rechts mit Linus Krajac, der passt scharf nach innen, wo auf Höhe des zweiten Pfostens Marco de Stefano lauert und aus sieben Metern den Anschlusstreffer markiert.

Die Gastgeber bekamen den vielzitierten „Sack nicht zu“ und Sonsbeck seine Chancen nicht verwertet: Ein Kopfball von Elspaß geht nach einem Eckball knapp drüber und eine Steil-Klatsch-Aktion, an deren Ende Keisers auf Rama ablegt, pfeifft der Schiri wegen einer Abseitsstellung ab. Bei einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum bleibt seine Pfeife aber stumm.

Losing sagte: „Wir gehen mit 0:2 in die Pause und wissen nicht recht wieso, denn das Spiel war ausgeglichen. Aber unsere Fehler wurden sofort bestraft.“ Für die zweite Halbzeit müsse er seinem Team „ein Riesenkompliment aussprechen. So viele Abschlüsse hatten wir in den drei, vier vergangenen Spielen nicht. Ein Unentschieden wäre das richtige Ergebnis gewesen.“

Etwas Zählbares bleibt den Sonsbeckern somit erneut verwehrt, „doch die Spiele laufen schon anders, besser. Ebenso das Training, seit wir weniger Verletzte haben“, sagt Losing und ist deshalb weiterhin vom Klassenerhalt überzeugt.

Zu seiner Vertragsverlängerung sagte der Trainer, der zur neuen Saison in sein achtes Jahr beim SVS gehen wird: „Ich fühle mich hier wohl, bin sehr glücklich, spüre das Vertrauen der Vereinsführung und der Spieler. Es macht Spaß, hier etwas aufzubauen.“

Es spielten: Fauseweh; Martens, P. Elspaß (37. C. Elspaß), Schoofs, Leurs – Pütz – Janßen (72. Pokora), Krajac, Keisers, De Stefano – Binn (72. Rama).