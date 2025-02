SV Sonsbeck ringt VfB Hilden nieder

Gerade bei Meier, der erst vor einer Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt war, und in der Vorbereitung kaum zur Verfügung stand, ging Losing sicherlich ein Risiko ein. Aber weitere Alternativen hatte das Trainerteam nicht. Neuzugang Luca Meyers-Richter muss sich zunächst im neuen Umfeld einfinden und an die Sonsbecker Spielweise gewöhnen. Hinten links startete, wie schon im letzten Test in Frintrop, Hayato Uchimura, der genau wie Ruben Martens auf der anderen Seite eine starke Partie ablieferte. Beide verloren kaum Zweikämpfe. Vor Uchimura spielte Sebastian Leurs, der ständig mit viel Schwung über die Außenbahn marschierte. Mit Linus Krajac begann der andere Winter-Zugang im zentralen Mittelfeld und versuchte, immer wieder das Spiel anzukurbeln. In Vertretung von Jannis Pütz übernahm er die ruhenden Bälle und brachte die Ecken sowie Freistöße aus dem Halbfeld mit viel Schnitt vors Gästetor.