SV Sonsbeck punktet in Bamberg - Pech für Tobias Meier Für die Rot-Weißen war am Samstag sogar mehr drin als ein 1:1. Denis Massold traf für den Aufsteiger. Tobias Meier, gerade erst eingewechselt, verletzte sich in der Schlussphase und musste gleich wieder runter vom Feld.

Der SV Sonsbeck hat in der Oberliga bei den Sportfreunden Baumberg ein hochverdientes 1:1 geholt. Lediglich Denis Massold traf ins gegnerische Netz. Die Rot-Weißen hätten sogar drei Punkte mitnehmen können, ließen aber in der Schlussphase ihre Großchancen ungenutzt.

Trainer Heinrich Losing gab in Baumberg Ersatzkeeper Jonas Holzum im Tor den Vorzug vor Kapitän Tim Weichelt: „Wir hatten das im Vorfeld mit Tim abgesprochen. Jonas verhält sich top und ist immer da. Wir wollten ihn mit seinem ersten Meisterschaftseinsatz in dieser Saison belohnen.“ Holzum zahlte das Vertrauen zurück und hielt stark. Die Kapitänsbinde übernahm Weichelts Vertreter Robin Schoofs. Jamie van de Loo und Jannis Pütz fielen wegen einer Corona-Infektion aus. Ahma Alzedau fehlte grippeerkrankt.

Starker Auftakt

Die Rot-Weißen hatten durch den Last-Minute-Ausgleich durch Philipp Elspaß in der Vorwoche gegen den TVD Velbert ordentlich Selbstvertrauen getankt. Somit gingen die Sonsbecker in Baumberg mit breiter Brust in die Partie. Obwohl die Gastgeber mit sechs ungeschlagenen Spielen in Serie eine tolle Bilanz vorweisen konnten, suchten die Gäste ihr Heil dennoch in der Offensive und starteten furios. Direkt mit der ersten Aktion ging die Losing-Elf in Führung. Klaus Keisers nutzte eine Nachlässigkeit in der Baumberger Hintermannschaft und bediente seinen Sturmpartner Denis Massold, der eiskalt zum 1:0 (8.) vollstreckte.

Der Gastgeber schlug fast im Gegenzug zurück. Einen Flachschuss von Subaru Nishimura rettete Schoofs auf der Linie (11.). Bereits in der 17. Minute musste Baumberg wechseln. Für den verletzten Kisolo Deo Biskup kam Ex-Profi Kosi Saka aufs Feld. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Die spielerisch starken Baumberger trafen durch Milan Burovac in der 22. Minute zum 1:1. Holzum war chancenlos. Postwendend vergab Alexander Maas auf der anderen Seite die erneute Führung (24.).

In der Folgezeit sorgte Louis Klotz in der offensiven Schaltzentrale der Sportfreunde immer wieder für Unruhe. Kurz vor der Pause verfehlte Max Werner das SF-Tor nur knapp. Nach einer Ecke schoss er aus der Drehung über die Latte. Beide Mannschaften gingen mit einer verdienten Punkteteilung in die Kabinen. Es ging hin und her mit verteilten Spielanteilen.