SV Sonsbeck: Philipp Elspaß in der Abwehr gesetzt Oberliga: Der 26-Jährige hat beim SV Sonsbeck als Innenverteidiger eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Am Sonntag im Spiel beim Cronenberger SC wird er wieder mit Robin Schoofs ein eingespieltes Duo bilden.

Sie verstehen sich blind und haben nicht erst in dieser Saison so manchen Offensivakteur zur Verzweiflung gebracht – die beiden Innenverteidiger des Oberligisten SV Sonsbeck. Philipp Elspaß und Robin Schoofs bilden ein eingespieltes Duo. Vor allem Elspaß hat nach seinem Wechsel 2020 vom Bezirksligisten SV Walbeck eine beachtliche Entwicklung hingelegt.

„Ich habe nicht im Traum daran gedacht, irgendwann in der Oberliga zu spielen“, gibt er zu und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das war schon in der Jugend beim SV Veert so, wo „Elsi“ als Kapitän voranging. Auch später in Walbeck streifte er die Binde über den Arm. In Sonsbeck hat sich Elspaß zu einem Führungsspieler entwickelt und bereits zwei Elfmeter verwandelt. Der Innenverteidiger, der in dieser Saison bereits auf drei Treffer kommt, hat seinen Wechsel zu keiner Zeit bereut.

Dennoch wird Elspaß auch in diese Begegnung hochkonzentriert gehen. Der ehemalige Walbecker schaltete am Mittwoch beim 1:0-Pokalerfolg beim 1. FC Kleve Top-Torjäger Danny Rankl aus, gegen MSV Düsseldorf war sogar Ex-Profi Assani Lukimya bei ihm abgemeldet. Elspaß freut sich über die Wertschätzung, die er Woche für Woche von allen Seiten bekommt. „Ich versuche grundsätzlich, immer 120 Prozent zu geben, egal gegen welchen Gegner. Aber es ist natürlich cool, sich mit solchen Spielern zu messen. Aber am Ende sind es auch nur Menschen“, meint der Abwehrmann, der nach seinem Wechsel aus Walbeck nicht mit so einer Entwicklung gerechnet hätte.

Die Rot-Weißen grüßen als Aufsteiger vom achten Tabellenplatz und stehen seit Mitte dieser Woche im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals. Es läuft also beim SVS. In Cronenberg weniger. Die Wuppertaler Mannschaft steht auf Rang 19 und steckt mitten im Abstiegskampf. Die Elf von Trainer Ferdi Gülenc hat erst zwei Siege eingefahren und stellt mit elf erzielten Toren in zwölf Partien die schlechteste Offensive der Oberliga Niederrhein.

Beim 4:1-Heimerfolg über den MSV Düsseldorf am letzten Spieltag krönte der 26-Jährige seine starke Leistung mit zwei Treffern. Elspaß wird auch am Sonntag um 15 Uhr beim Cronenberger SC wieder in der Startelf stehen und mit Schoofs versuchen, für die nötige Stabilität in der Defensive zu sorgen.

„Sonsbeck war ein Glücksgriff. Hier stimmt das Gesamtpaket. Ich habe viel Zuspruch aus Walbeck bekommen, jeder gönnt mir den Erfolg.“ Trainer Heinrich Losing: „Philipp ist ein Paradebeispiel, wie es gehen kann. Es kommt nicht immer auf die Liga an, in der man vorher gespielt hat. Klar muss man eine gewisse Qualität mitbringen, aber Philipp war vom ersten Tag an sehr ehrgeizig, hat alles hinterfragt, saugt Informationen auf und will sich stetig verbessern. Es ist also nicht entscheidend, wo man herkommt, sondern was man daraus macht. Es liegt immer am Spieler selber.“

Sonsbecks Coach muss am Sonntag höchstwahrscheinlich auf die erkrankten Ahma Alzedaue und Julian Klement verzichten. Hinter den Einsätzen von Jamie van de Loo und Jannis Pütz stehen Fragezeichen. Beide mussten wegen Oberschenkelproblemen kürzertreten. Für Losing war in Kleve wichtig zu sehen, dass auch der zweite Anzug sitzt. Denn trotz sechs Wechseln in der Startelf war kein Leistungsabfall zu erkennen. „Jeder hat seine Leistung abgerufen. Ich weiß nun, dass ich mir keine Gedanken machen muss.“ Den Cronenberger SC beschreibt er als „sehr unangenehmen Gegner“. „Diese Mannschaft ist enorm heimstark. Gerade auf ihrem kleinen Kunstrasen ist es schwer, zu spielen. Es wird sicherlich ein heißer Kampf und wieder auf Kleinigkeiten ankommen. Wir wollen weiter gegen den Abstieg punkten.“

Und Elspaß meinte zum sonntäglichen Gegner: „Ich kenne keine Mannschaften in dieser Liga. Somit ist für mich alles absolutes Neuland. Aber es gibt auf diesem Niveau keine Laufkundschaft.“

Info: Sonsbeck schaut Ende Oktober zu

Auswärtssieg Am 3. März 2013 spielte der SV Sonsbeck das letzte Mal in Cronenberg. Damals gewannen die Rot-Weißen durch ein Tor von Rankl mit 1:0.

Pause Am 16. Spieltag ist der SVS nicht im Einsatz. Weiter geht’s für die Losing-Elf am 6. November, 14.30 Uhr, im heimischen Sportpark gegen die SpVg Schonnebeck.