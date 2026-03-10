SV Sonsbeck: „Natürlich sind alle unzufrieden“

Der SV Sonsbeck erlebte eine bittere Schlussphase. – Foto: Arno Wirths

Ein sicher geglaubter Sieg ist dem SV Sonsbeck im Abstiegskampf gegen die Holzheimer SG im letzten Moment noch entglitten. Beim 2:2 am Sonntag führte der Oberligist bis zur 89. Minute 2:0, musste sich am Ende dennoch mit einem Zähler begnügen. „Kurz nach dem Spiel ist so etwas schwer zu beurteilen“, sagte Robin Schoofs nach dem Abpfiff.

Dass die Führung zu dem Zeitpunkt deutlich höher hätte sein können, somit ein solches Comeback der Neusser nicht mehr möglich gewesen wäre, wollte er nicht abstreiten. Doch die Offensivkräfte verfehlten einfach stets das Ziel oder aber der Holzheimer Keeper lenkte den Ball noch ums Gehäuse oder wie bei dem guten Abschluss von Marco de Stefano ans Quergebälk.

Aber auch der Kapitän der Sonsbecker gestand, dass dies „zwei Gegentore waren, die wir definitiv verhindern müssen und eigentlich auch können.“ Hatte die Mannschaft die Partie schon abgehakt, die Punkte gedanklich schon eingetütet? Eine wirkliche Erklärung, wie dieser – sagen wir mal – „Blackout“ zustande kam, konnte Robin Schoofs nach Abpfiff auch nicht liefern.

„Dass wir da aktuell nicht treffen, ist einfach Kopfsache: Wenn du oben stehst und es läuft, agierst du mit entsprechend breiter Brust. Steckst Du aber unten drin, dann fehlen in solchen Situationen eben häufig auch die entscheidenden Zentimeter.“

Zu viel gegen direkte Konkurrenz liegengelassen

Zudem „haben wir zu Hause recht viel liegengelassen in dieser Saison“, erkennt Schoofs da eine ungewohnte Schwäche. Gegen BW Dingden, den 1. FC Kleve, FC Büderich und eben zuletzt SW Essen und die Holzheimer SG wurden recht viele Punkte gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte liegengelassen. „Heute hatten wir wieder eine sehr große Chance, uns im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen, und haben die ärgerlicherweise verpasst“, musste der Spielführer feststellen.

Angesichts einer solchen unglücklichen Serie wird es in so manchem anderen Verein unruhig, werden Trainer in Frage gestellt oder andere Stellschrauben betätigt. Nicht so beim SV Sonsbeck. „Natürlich sind alle unzufrieden“, fasst Schoofs die Gemütslage von Mannschaft, Trainerteam und auch Vereinsführung und natürlich Anhang zusammen, aber „es bleibt alles ruhig“, betont der Kapitän. Und das aus gutem Grund, denn zum einen zeigte die Mannschaft „eine gute Leistung“, wie auch Coach Heinrich Losing nach der Punkteteilung am Sonntag sagte. Damit sprach er auch dem Gros der Zuschauer aus der Seele, auch wenn es sich am Ende ganz anders anfühlte.

Nun geht’s für den Tabellendrittletzten am Freitag um 19.30 Uhr zur DJK Adler Union Frintrop. Die Essener haben am Wochenende bei den SF Baumberg 1:2 verloren, lagen dabei 1:0 in Front. Aktuell haben sie einen Zähler mehr als Sonsbeck gesammelt, ein Umstand, den der SVS gerne ändern möchte. Wenn die Roten-Weißen die Leistung wie in Homberg und den ersten 89. Minuten gegen Neuss abrufen, sollte das auch gelingen – wobei sie beim Abschluss schon ein bisschen genauer zielen dürfen.