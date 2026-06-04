SV Sonsbeck: Nach dem Happy End warten die nächsten Herausforderungen

Der Jubel war groß, die Erleichterung passend zum Kirmes-Wochenende im ganzen Dorf förmlich greifbar: Mit dem 4:2-Erfolg gegen den SC St. Tönis – ein spektakuläres letztes Heimspiel, das durchaus auch 7:5 hätte enden können – hat der SV Sonsbeck den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein vorzeitig perfekt gemacht. Das Zittern ist beendet, die Planungen für die fünfte Saison in Deutschlands höchster Amateur-Liga können endgültig beginnen. Nach dem Happy End warten aber zugleich auch die nächsten Herausforderungen.
„Für Außenstehende macht so eine schwere, verrückte Saison vielleicht Spaß. Für uns Trainer war sie extrem anstrengend. Ich bin ein bisschen auf“, gestand Heinrich Losing. Dem Coach stand die Erleichterung am Sonntag deutlich ins Gesicht geschrieben. „Ich bin froh, dass wir nächste Woche kein Endspiel mehr haben“, blickte er auf den Abschluss am kommenden Sonntag beim Absteiger Biemenhorst. Der 47-Jährige geht im Sommer in seine achte Spielzeit an der Parkstraße.
Dabei hatte die Saison für die Rot-Weißen vielversprechend begonnen. Nach dem Traumstart Anfang Oktober schien der Klassenerhalt frühzeitig nur Formsache zu sein. Doch anschließend folgte eine lange Durststrecke: In fast fünf Monaten gelangen lediglich drei Liga-Siege. Der SVS rutschte immer tiefer in den Tabellenkeller.
Umso höher bewertete Losing die Reaktion seiner Mannschaft. „Ich muss vor allem die Mentalität loben. Die Jungs haben trotz vieler Rückschläge zusammengerissen, immer weiter an sich geglaubt und dann diese Serie hingelegt.“
Mit dem gesicherten Klassenerhalt hat die Arbeit für die Verantwortlichen allerdings erst so richtig begonnen. Der Blick richtet sich schnell auf die kommende Spielzeit, die durch die Konkurrenz noch anspruchsvoller wird. Mit dem Wuppertaler SV steht ein großer Traditionsverein als Neuling fest, während der KFC Uerdingen den Aufstieg in die Regionalliga verpasste und auch mit Fortuna Düsseldorf II und der SSVg Velbert zwei ambitionierte Klubs dazustoßen.
Hinzu kommt der personelle Umbruch. Gleich zehn Spieler wurden am Wochenende verabschiedet. „Jetzt können wir die letzte Woche etwas ruhiger angehen. Danach beginnt aber wieder der Kampf“, sagte Losing. „Wir müssen eine Mannschaft zusammenstellen, die auch im nächsten Jahr das Zeug hat, gegen solche prominenten Gegner zu bestehen. Das wird eine Aufgabe“, fordert er.
Dass die Verantwortlichen bereits jetzt am neuen Kader basteln, machte der Sportliche Leiter Heiner Gesthüsen deutlich. Vier Neuzugänge stehen mit Kilian Schaar (VfB Homberg), Tom Cappel (DJK Twisteden), Giuseppe Geukes (SV Biemenhorst) und Bradley Asoh (VfB Speldorf) bereits fest. Dennoch besteht weiterhin Handlungsbedarf.
„Das war für uns ein superschöner Abschluss. Ein paar Gespräche laufen noch. Wir warten auf Antworten. Vier oder fünf Spieler müssen wir auf jeden Fall noch holen“, sagte er. Sein Telefon aber wird in den kommenden Wochen wohl kaum still stehen. Die meisten Möglichkeiten werden sich ergeben, sobald spätestens nach den Auf- und Abstiegsrunden sämtliche Ligazugehörigkeiten feststehen.
Fest steht: Die Vorfreude auf das fünfte Oberliga-Jahr ist schon jetzt groß, nicht nur bei Doppeltorschütze Klaus Keisers. „Das ist einfach eine geile Liga. Es macht jedes Jahr aufs Neue Spaß, hier aufzulaufen. Gerne kann das so weitergehen.“