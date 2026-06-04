SV Sonsbeck: Nach dem Happy End warten die nächsten Herausforderungen

„Das war für uns ein superschöner Abschluss. Ein paar Gespräche laufen noch. Wir warten auf Antworten. Vier oder fünf Spieler müssen wir auf jeden Fall noch holen“, sagte er. Sein Telefon aber wird in den kommenden Wochen wohl kaum still stehen. Die meisten Möglichkeiten werden sich ergeben, sobald spätestens nach den Auf- und Abstiegsrunden sämtliche Ligazugehörigkeiten feststehen.

Fest steht: Die Vorfreude auf das fünfte Oberliga-Jahr ist schon jetzt groß, nicht nur bei Doppeltorschütze Klaus Keisers. „Das ist einfach eine geile Liga. Es macht jedes Jahr aufs Neue Spaß, hier aufzulaufen. Gerne kann das so weitergehen.“