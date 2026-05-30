SV Sonsbeck muss zwei Stammspieler ziehen lassen

Sonsbeck trifft am kommenden Spieltag auf St. Tönis – Foto: Jens Terhardt

In der Oberliga kann der SV Sonsbeck in dieser Saison noch sechs Punkte einsammeln. Ein Dreier am Sonntag, 15 Uhr, im letzten Heimspiel gegen Niederrheinpokal-Finalist SC St. Tönis würde den Rot-Weißen den Klassenerhalt bescheren. „Das ist unser Ziel, damit das Zittern endlich ein Ende hat“, sagt Heiner Gesthüsen, der Sportliche Leiter. Vor der Partie wurde bekannt, dass ihm in dieser Woche zwei Stammkräfte ihren Abschied aus Sonsbeck mitgeteilt haben.

Vor dem Anpfiff gegen den Tabellenfünften aus Tönisvorst werden wieder die Spieler auf den Rasen gebeten, die in der neuen Saison nicht mehr für den SVS auflaufen werden. Jetzt ist klar, dass sich die Zuschauer auch von Marco De Stefano sowie Tobias Meier verabschieden müssen, wie Gesthüsen am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte.

De Stefano wird allerdings nicht da sein. Er hat sich aus beruflichen Gründen für die Begegnung am Sonntag abgemeldet. Der Außenbahnspieler, der erst im vergangenen Jahr von der SSVg Velbert verpflichtet worden war, möchte „sich die Fahrerei aus dem Ruhrgebiet“ ersparen, wie Gesthüsen erläutert. In dem Zusammenhang nannte De Stefano berufliche Veränderungen als Grund. Ob er sich einem anderen Klub anschließt, ist nicht bekannt.