SV Sonsbeck muss Standards besser verteidigen

Bei den Oberliga-Fußballern des SV Sonsbeck steckte im sonntäglichen Testkick bei den Sportfreunden Broekhuysen mächtig Sand im Getriebe. Das Team von Heinrich Losing musste sich gegen den Bezirksligisten mit einem müden 3:3 (2:1) zufriedengeben. Vor allem über die zwei Gegentreffer nach Ecken ärgerte sich der Trainer: „Das darf uns so gegen eine Bezirksliga-Mannschaft nicht passieren.“
Die Gäste liefen mit den beiden Neuzugängen Sihan Kim und Tom Kappel als Doppel-Spitze auf. Ein Probespieler gehörte nicht dem Kader an. Kim erzielte vor der Pause seinen dritten Testspiel-Treffer für den SVS. Ihm gelang in der 33. Minute nach Pass von Cappel das 2:1. Der 20-Jährige konnte diesmal allerdings wenige Akzente setzen.
Die erste Großchance der Partie hatte Kilian Schaar, der mit Linus Krajac die Doppel-Sechs bildete, auf dem Schlappen. Sein Schuss landete am Pfosten (17.). Drei Minuten später war’s dann Shadi Ghrayeb, der den SVS in Führung brachte. Nach gut einer halben Stunde glich Leon Peun per Kopf aus. Die Entstehung vom 2:1 durch Kim sah schön aus, spielerisch zeigten die Gäste aber zu wenig. Die Sonsbecker nutzten die Räume zu wenig, verzettelten sich zu oft im Klein-Klein. Losing: „Wir haben zu wenig die Tiefe gesucht.“
In der 53. Minute kassierte seine Elf ein Ecken-Tor durch Norman Schmitz, der sich am Elfmeterpunkt hochschraubte und Julius Paris, der Jannik Hinsenkamp zur zweiten Hälfte zwischen den Pfosten ablöste, überwand. In der 67. Minute schoss Daniel Gorden Raul das 3:2 für den SVS nach Ablage von Julian Keibel. Der Ausgleich von Nils Lachmann, der nach einer Ecke am langen Pfosten wartend den Ball im Netz versenkte (74.), war gar nicht mal unverdient. Der Auftritt des Oberligisten war zu fehlerhaft, was Losing aber für sich richtig einzuordnen wusste.
„Es war ein Testspiel, beim Gegner griffen die Automatismen besser. Klar, sind drei Gegentreffer zu viel bei einem Bezirksligisten. Aber ich nehme wieder einige wichtige Erkenntnisse mit“, sagte der Coach, dem aktuell 21 Feldspieler und zwei Keeper zur Verfügung stehen. Hinzu kommt Christoph Elspaß, der weiter als spielender „Co“ dabei ist, jedoch mehr Traineraufgaben übernehmen soll.
Dringend gesucht wird noch ein dritter Schlussmann. Für die kommende Trainingswoche hat sich da ein Probespieler angekündigt. „Und sollte sich doch noch ein Offensivmann anbieten, wäre das auch nicht schlecht“, meinte Losing.
Am Mittwoch steht der vorletzte Test der laufenden Sommer-Vorbereitung an. Dann gastiert mit Adler Union Frintrop ein Landesligist im Willy-Lemkens-Sportpark. Anstoß ist um 19.30 Uhr.