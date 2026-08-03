SV Sonsbeck muss Standards besser verteidigen

In der 53. Minute kassierte seine Elf ein Ecken-Tor durch Norman Schmitz, der sich am Elfmeterpunkt hochschraubte und Julius Paris, der Jannik Hinsenkamp zur zweiten Hälfte zwischen den Pfosten ablöste, überwand. In der 67. Minute schoss Daniel Gorden Raul das 3:2 für den SVS nach Ablage von Julian Keibel. Der Ausgleich von Nils Lachmann, der nach einer Ecke am langen Pfosten wartend den Ball im Netz versenkte (74.), war gar nicht mal unverdient. Der Auftritt des Oberligisten war zu fehlerhaft, was Losing aber für sich richtig einzuordnen wusste.

„Es war ein Testspiel, beim Gegner griffen die Automatismen besser. Klar, sind drei Gegentreffer zu viel bei einem Bezirksligisten. Aber ich nehme wieder einige wichtige Erkenntnisse mit“, sagte der Coach, dem aktuell 21 Feldspieler und zwei Keeper zur Verfügung stehen. Hinzu kommt Christoph Elspaß, der weiter als spielender „Co“ dabei ist, jedoch mehr Traineraufgaben übernehmen soll.

Nächster Test am Mittwoch gegen Frintrop

Dringend gesucht wird noch ein dritter Schlussmann. Für die kommende Trainingswoche hat sich da ein Probespieler angekündigt. „Und sollte sich doch noch ein Offensivmann anbieten, wäre das auch nicht schlecht“, meinte Losing.