SV Sonsbeck muss endlich wieder liefern

Sonsbeck möchte aus dem Tabellenkeller raus. – Foto: Ralph Görtz

Den Start in das Fußballjahr 2026 hat sich der SV Sonsbeck ganz anders vorgestellt. Auf eine Winter-Vorbereitung, in der kein Testspiel gewonnen wurde, folgten zwei punktlose Oberliga-Partien. Hinzu kommt die anhaltende Offensivschwäche. Gegen den FC Büderich und KFC Uerdingen blieben die Rot-Weißen torlos. Umso wichtiger kann der 4:0-Testspielsieg bei den SF Broekhuysen werden. Sonsbeck holte sich Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben im Abstiegskampf mit richtungsweisenden Begegnungen. Los geht’s am Sonntag daheim gegen Schwarz-Weiß Essen. Der DFB-Pokalsieger von 1959 hat zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Elf von Heinrich Losing.

Losing gibt sich zuversichtlich

Dem Trainer steht mit Sommer-Zugang Tymoteusz Miller eine weitere Alternative für die Defensive zur Verfügung. In Broekhuysen bei seinem Debüt für den SVS sammelte der 1,92 Meter große Innenverteidiger gleich einen Assist. „Ich habe endlich keine Beschwerden mehr. Ich hoffe, dass ich das Vertrauen des Trainers bekomme. Klar ist man nach über sechs Monaten Pause noch nicht hundert Prozent fit, aber ich habe viel alleine mit einem Physio gearbeitet“, sagt der 19-Jährige.

Miller glaubt fest an den Klassenerhalt: „In Sonsbeck ist alles sehr familiär. Dazu wird hier viel auf junge Spieler gesetzt. Man bekommt das Vertrauen. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft und tolle Mentalität.“ Ähnlich sieht’s Coach Losing: „In der Oberliga Niederrhein ist alles sehr eng. Wenn wir weiterhin in jedem Training und in den Spielen Gas geben, dann werden wir den Klassenerhalt auch schaffen. Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen und müssen weiter Fußball spielen.“

Losing ist froh, den „gefühlten Neuzugang“ Miller endlich an Bord zu haben: „Er hat uns in der Hinrunde gefehlt. Man merkt hin und wieder, dass er lange raus war. Er hat aber richtig Lust und eine Ruhe am Ball. Tymoteusz gibt uns weitere Möglichkeiten, auch auf Gegner zu reagieren. Vor allem in den letzten Wochen hat er wirklich gut trainiert. Man darf nicht vergessen, dass es sein erstes Senioren-Jahr ist. Mit seiner Ruhe könnte er auch auf der Sechser-Position spielen.“ Miller sei aber als Innenverteidiger eingeplant.

Wichtige Partien stehen bevor

Das Hauptaugenmerk der Trainingsgestaltung in Sonsbeck vor und nach dem Karnevalswochenende wurde auf die Offensivarbeit gelegt. Nur 22 Treffer aus 19 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Der SVS stellt die zweitschlechteste Offensive der Liga. Losing hierzu: „Meine Jungs betreiben enormen Aufwand, ohne sich zu belohnen. Wir gewinnen zu wenig Eins-gegen-eins-Duelle und spielen unsere Möglichkeiten immer wieder nicht gut aus.“

Von Wochen der Wahrheit möchte Heinrich Losing nicht sprechen, auch wenn’s in den nächsten fünf Partien gegen vier direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller geht: „Natürlich werden die Spiele eine Tendenz geben. Erfolge gegen direkte Konkurrenten können etwas Ruhe geben. Jedoch ist klar, dass das wichtigste Spiel immer das nächste ist. Essen hat eine gute Mannschaft mit Erfahrung aus der Regionalliga. Wir hatten im Hinspiel etwas Pech. Wir müssen uns das Spielglück weiter erarbeiten und viel Mentalität mitbringen.“

Fürs Heimspiel gegen SW Essen, das um 15 Uhr angepfiffen wird, können die Sonsbecker personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Verletzungsbedingt fehlen Leon Hammerschmidt und Timo Lehmkuhl. Hinzu kommt, dass E-Sportler Jannis Pütz für Borussia Mönchengladbach im Einsatz ist. Luca Janßen befindet sich weiterhin im Urlaub. Zudem ist Lorik Rama fraglich. Den Tabellenachten FC Büderich und den SV Sonsbeck auf dem ersten Abstiegsrang trennen gerade mal fünf Punkte.