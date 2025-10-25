SV Sonsbeck muss am Sonntag zwei Hürden meistern

„Ich denke nicht, dass wir defensiver agieren wollen“, sagt der SVS-Coach, „aber ich kann mir vorstellen, dass wir mit anderen Ketten spielen“. Zu viel will er aber auch nicht verraten. Heinrich Losing hofft nur, dass er keine weiteren Ausfälle zu verzeichnen hat.

Den Gastgeber SpVg Schonnebeck bezeichnet er als gute Mannschaft und feste Größe in der Oberliga. „Sie haben schon eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern“, sagt er über den Gegner. Einige der jüngeren Spieler haben wohl in der Jugend in der Bundesliga gespielt. „Diese Mischung macht Schonnebeck schon recht stark“, sagt der Coach, „aber jede Mannschaft hat auch ihre Schwächen, auch Schonnebeck.“ Wo genau er diese bei den Essenern erkannt hat, verrät er allerdings nicht, denn „das wollen wir ja möglichst auf dem Platz ausnutzen.“

Die Hälfte der bisherigen Ligaspiele hat die SpVg Schonnebeck in dieser Saison gewonnen. Allerdings hat die Mannschaft daheim auch schon Federn gelassen. Die knappe 0:1-Niederlage gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV im Niederrheinpokal kam vielleicht nicht ganz unerwartet, doch es gab in der Oberliga auch ein 0:2 gegen den SC St. Tönis, die ehemalige Mannschaft des Sonsbeckers Linus Krajac. Und auch gegen das aktuelle Oberliga-Schlusslicht 1. FC Kleve reichte es „nur“ zu einem 1:1.