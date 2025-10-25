SV Sonsbeck muss am Sonntag zwei Hürden meistern

Keine leichte Aufgabe erwartet den Oberligisten SV Sonsbeck am Sonntag, wenn er ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz bei der SpVg Schonnebeck antritt. Wobei Trainer Heinrich Losing ohnehin stets sagt: „Es gibt für uns in der Oberliga keine leichten Spiele, jedes Spiel ist schwer.“ Für das Spiel beim Tabellendritten am Sonntag mag das vielleicht sogar noch etwas mehr gelten als sonst, denn der SVS steht vor einer zusätzlichen Hürde.
Personell ist bei den Sonsbeckern keine Besserung in Sicht. Niklas Binn wird definitiv ausfallen. Sein Sturmpartner Klaus Keisers wird laut Losing maximal wohl einen Platz auf der Bank finden. „Wir müssen das Abschlusstraining abwarten, aber tendenziell ist Klaus Keisers eher nicht dabei, auf keinen Fall in der Startelf.“
„Ich gehe davon aus, dass wir wieder nur zwölf, vielleicht 13 Feldspieler zur Verfügung haben werden“, lautet denn auch die düstere Prognose des Trainers. Taktisch will er sich auf alle Fälle – soweit es der Kader zulässt – schon etwas einfallen lassen, um in Essen zu bestehen.
„Ich denke nicht, dass wir defensiver agieren wollen“, sagt der SVS-Coach, „aber ich kann mir vorstellen, dass wir mit anderen Ketten spielen“. Zu viel will er aber auch nicht verraten. Heinrich Losing hofft nur, dass er keine weiteren Ausfälle zu verzeichnen hat.
Den Gastgeber SpVg Schonnebeck bezeichnet er als gute Mannschaft und feste Größe in der Oberliga. „Sie haben schon eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern“, sagt er über den Gegner. Einige der jüngeren Spieler haben wohl in der Jugend in der Bundesliga gespielt. „Diese Mischung macht Schonnebeck schon recht stark“, sagt der Coach, „aber jede Mannschaft hat auch ihre Schwächen, auch Schonnebeck.“ Wo genau er diese bei den Essenern erkannt hat, verrät er allerdings nicht, denn „das wollen wir ja möglichst auf dem Platz ausnutzen.“
Die Hälfte der bisherigen Ligaspiele hat die SpVg Schonnebeck in dieser Saison gewonnen. Allerdings hat die Mannschaft daheim auch schon Federn gelassen. Die knappe 0:1-Niederlage gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV im Niederrheinpokal kam vielleicht nicht ganz unerwartet, doch es gab in der Oberliga auch ein 0:2 gegen den SC St. Tönis, die ehemalige Mannschaft des Sonsbeckers Linus Krajac. Und auch gegen das aktuelle Oberliga-Schlusslicht 1. FC Kleve reichte es „nur“ zu einem 1:1.
Das sind Ergebnisse, die den Sonsbeckern zusätzlich Mut machen dürften. Denn auch für die SpVg Schonnebeck ist jedes Spiel in der Oberliga schwer.