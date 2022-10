Der SV Sonsbeck hat allen Grund für ein ordentliches Selbstvertrauen. – Foto: Arno Wirths

SV Sonsbeck: Mit breiter Brust ins Aufsteiger-Duell gegen Hamborn 07 Der Oberligist hat mittlerweile eine beeindruckende Serie von sechs ungeschlagenen Spielen hingelegt, in denen er 17 Tore erzielte. Jetzt kommt Mitaufsteiger Hamborn 07, der zuletzt auch überzeugte.

Bereits am Samstag um 15 Uhr kommt es im Willy-Lemkens-Sportpark zwischen dem SV Sonsbeck und den Sportfreunden Hamborn 07 zu einem brisanten Duell zweier Aufsteiger, die nach nicht so erfolgreichem Saisonstart in der Oberliga eine überzeugende Serie gestartet haben. Man könnte auch sagen, dass sich beide Teams an die neue Liga gewöhnt und sich dem schnelleren Spiel angepasst haben.

Heute, 15:00 Uhr SV Sonsbeck Sportfreunde Hamborn 07

Dabei sind die Sonsbecker nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen, haben in diesem Zeitraum fünf Spiele gewonnen und respektable 17 Tore geschossen. Hamborn 07 hat die letzten vier Spiele nicht mehr verloren. Vor der Saison wurden die Gäste als der „stärkste“ Aufsteiger gehandelt. Diese Position haben sich jedoch die Schützlinge von SVS-Trainer Heinrich Losing in den letzten Wochen verdient. Mit nun schon 18 Punkten rückten die Rot-Weißen bis auf Rang Sieben vor. Hamborn steht mit neun Zählern nur auf Platz 17. Dennoch warnt Losing auch vor den Hambornern, die viele erfahrene Oberligaspieler in ihren Reihen haben und sämtliche Partien äußerst ausgeglichen gestalteten. Mit Kapitän Tim Golley steht sogar ein Akteur im Kader, der schon bei Fortuna Düsseldorf und dem FSV Frankfurt in der 2. Liga vor den Ball getreten hat. Der 31-jährige Mittelfeldspieler hat bislang dreimal getroffen. Erfolgreichster Torschütze ist der Ex-Hiesfelder Pascal Spors mit fünf Toren. „Ich hoffe natürlich, dass unsere Serie hält und die von Hamborn reißt. Wir müssen wieder viel investieren, um was Zählbares zu bekommen. Denn Hamborn hat schon enorme Qualität im Kader“, so Losing. Er kann bis auf Max Schneider (Urlaub) und Noah Devran Andich Abdeslam (privat verhindert) auf den kompletten Kader zurückgreifen. Spielmacher Jannis Pütz ist unter der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und steht gegen Hamborn zur Verfügung. Beim 6:3 Spektakel in Kray in der letzten Woche überzeugte vor allem Neuzugang Denis Massold. Der dribbelstarke Flügelspieler erzielte direkt mit den ersten beiden Torchancen die frühe 2:0-Führung und stellte die Weichen auf Sieg. Denis Massold liefert ab