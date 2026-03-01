SV Sonsbeck meldet sich mit Derbysieg zurück

Und ganz besonders in der ersten Hälfte war das, was die Gastgeber auf den Platz brachten, nicht tauglich, um in der Oberliga zu bestehen. Klar, Sonsbeck rannte von der ersten Minute stark an, doch als Mannschaft, die eigentlich Ambitionen hatte, im vorderen Drittel ein Wörtchen mitzureden, muss man da Wege finden, um sich des Pressings zu erwehren. Stattdessen kamen die Gäste zu schnellen Ballgewinnen und nutzten diese, um sich gerade in der ersten Viertelstunde in der Hälfte der Gastgeber festzusetzen.