SV Sonsbeck macht Klassenerhalt perfekt

Sonsbeck feiert den Klassenerhalt – Foto: Arno Wirths

Der SV Sonsbeck hat den letzten Schritt im Abstiegskampf geschafft und kann seit dem Wochenende für die fünfte Saison in Folge in der Oberliga Niederrhein planen. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing besiegte den SC St. Tönis am vorletzten Spieltag in einem intensiven Spiel mit 4:2 (3:1).

Einige der 320 Zuschauer im Willy-Lemkens-Sportpark folgten dem Vereinsaufruf „Alle in Rot – gemeinsam stark“. In Absprache mit Schiedsrichterin Amelie Lainka stellten sich die zehn scheidenden Sonsbecker Spieler zur Verabschiedung nach dem Einlaufen auf dem Rasen neben die Teams.

Im Vergleich zur 2:4-Niederlage an gleicher Stelle vor zwei Wochen gegen die Sportfreunde Baumberg nahm Losing für den letzten Heimauftritt der laufenden Spielzeit vier Veränderungen in seiner Startelf vor. Philip Pokora, Tobias Meier, Kapitän Robin Schoofs und Luca Janßen rückten für Ruben Martens, Marco De Stefano, Semih Güngör und Linus Krajac in die Anfangsformation.

Der Sportliche Leiter, Heiner Gesthüsen, überreichte im gewohnten Rahmen Präsente und bedankte sich bei Pokora, De Stefano, Güngör, Mahmut Sahintürk, Lorik Rama, Leon Hammerschmidt, Florian Berisic, Kenan Mehmedovic, David Somodi und Meier, der dabei einen besonders großen Applaus erhielt und sich über viele nette Worte freuen durfte. „Du bist nicht nur ein guter Fußballer, sondern vor allem ein überragender Typ, den wir hier nur ungern gehen lassen. Aber niemals geht man so ganz“, dankte ihm Gesthüsen für den Einsatz.

Bereits am Samstag hatte der VfB Homberg den Rot-Weißen mit seiner 0:4-Niederlage in Schonnebeck eine Steilvorlage geliefert. Losing hatte zudem darauf gehofft, dass die Gäste aus St. Tönis nach dem kräftezehrenden Niederrheinpokal-Finale in Duisburg noch schwere Beine haben würden und die Feierlichkeiten noch in den Knochen stecken hat – und er sollte Recht behalten.

Turbulenter Beginn

Denn der DFB-Pokal-Debütant aus der Nähe von Krefeld war gefühlt noch gar nicht richtig auf dem Platz, als es bereits zweimal im eigenen Kasten einschlug. Klaus Keisers krönte den Traumstart der Hausherren mit einem frühen Doppelpack. Nach gerade einmal 60 Sekunden traf der Angreifer flach ins rechte Eck zur Führung. Nur drei Minuten später stand der 28-Jährige erneut goldrichtig und erhöhte aus perfekter Abschlussposition auf 2:0 (4.).

Die Gäste zeigten sich davon nur kurz beeindruckt. Nach einer sehenswerten Kombination stellte Yigit Siyak in der siebten Minute den Anschluss her. Doch die Antwort der Sonsbecker ließ nicht lange auf sich warten. Quasi im direkten Gegenzug stellte Niklas Binn den alten Abstand wieder her. Der Mittelfeldspieler nahm aus rund 18 Metern Maß und traf unhaltbar flach unten rechts in Eck zum 3:1 (9.).

Damit war die turbulente Anfangsphase zwar beendet, die Gastgeber blieben aber die tonangebende Mannschaft. Sonsbeck agierte gallig in den Zweikämpfen und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten durch Pokora und Janßen. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung ging es schließlich in die Halbzeitpause. St. Tönis scheiterte kurz vor der Pause aus kurzer Distanz noch am Querbalken.

„Wir mussten schon viel leiden“

Die Gastgeber machten da weiter, wo sie vor dem Seitenwechsel aufhörten. Robin Schoofs Treffer zum 4:1 war noch wegen eines Handspiels aberkannt worden (50.), nach einem Foul an Binn verwandelte Philipp Elspaß den fälligen Strafstoß souverän (59.). Julian Andres Suaterna verkürzte erneut schnell für St. Tönis (61.), der SC war plötzlich am Drücker, entfachte aber nicht mehr die nötige Gefahr. Die SVS-Defensive hielt bis zum Ende der sechsminütigen Nachspielzeit stand.

Nicht nur dem Doppeltorschützen Keisers fiel nach Abpfiff sichtbar ein Stein vom Herzen, während die Fans ein Banner mit der Aufschrift Klassenerhalt ausrollten und die ersten der versprochenen Freibier-Liter zu sich nahmen. „Wir waren immer wieder gefährlich mit unseren schnellen Spielern. Auch wenn es zwischenzeitlich nicht gut aussah, haben wir in den letzten sieben bis acht Spielen überzeugt und sind froh, dass wir jetzt durch sind.“

Trainer Losing lobte vor allem die eiskalte Chancenverwertung zu Beginn des wilden Nachmittags. „Wir mussten schon viel leiden, St. Tönis hatte nichts mehr zu verlieren. Wir sind glücklich, dass wir es wieder geschafft haben, wenn man sieht, wer da unten alles steht.“

Die Sonsbecker stehen nun bei 42 Punkten, rückten auf Rang zehn vor und reisen am letzten Spieltag noch zum längst abgestiegenen Schlusslicht SV Biemenhorst.