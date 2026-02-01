SV Sonsbeck lässt etliche Chancen liegen und verliert Kellerduell

Sonsbecks bester Torschütze in dieser Spielzeit scheiterte an Offhaus, der die Ecke ahnte, sich ganz lange machte und parierte. Der Nachschuss von Elspaß ging ans Außennetz. Kurz vor dem Pausentee ließ Binn eine weitere sehr gute Möglichkeit liegen. Mit drei SVS-Chancen von Philip Pokora (48.) sowie Binn (50./51.) begann die zweite Hälfte. Jeweils in der Box stehend brachten sie den Ball nicht im Netz unter. Das Tor fiel dann in der 64. Minute auf der anderen Seite durch einen Freistoß. Gordon Wild brachte den Ball auf Kapitän Jan Niklas Kühling, der per Kopf Schlussmann Jan Fauseweh zum 1:0 überwand.

Elspaß vergab die letzte gefährliche SVS-Chance (67.). In der Schlussphase versuchte die Sonsbecker, mehr Druck auszuüben, packten dafür zeitweise die Brechstange aus, doch zwingende Vorstöße sprangen dabei nicht heraus. Die Büdericher bekamen mehr Räume, spielten ihre Konter aber nicht ordentlich zu Ende.

Weil zwei Konkurrenten hinter den Rot-Weißen punkteten, schmolz der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf einen Zähler zusammen. „Von der Intensität und Bereitschaft her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben aus dem Spiel heraus fast nichts zugelassen. Diese Niederlage ist sehr bitter“, so Losing. „Wir müssen jetzt am nächsten Samstag punkten.“ Gegner am 7. Februar ist der KFC Uerdingen. Die Flutlichtpartie im Grotenburg-Stadion beginnt um 18 Uhr.

