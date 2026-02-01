SV Sonsbeck lässt etliche Chancen liegen und verliert Kellerduell

Als Schiedsrichter Sebastian Bock am Sonntagnachmittag die Oberliga-Partie im Willy-Lemkens-Sportpark abpfiff, starrten einige Fußballer des SV Sonsbeck ins Leere. Ihnen war die Enttäuschung anzusehen. Es war nicht nur das erste Spiel der zweiten Saisonhälfte verloren gegangen, sondern ein Konkurrent um den Klassenerhalt nahm alle drei Zähler mit. „Es war eine unnötige Niederlage“, sagte Trainer Heinrich Losing nach der 0:1 (0:0)-Pleite. Chancen waren da, um zumindest einen Treffer zu erzielen. Vor der Pause verschoss Linus Krajac einen Strafstoß.
Die beiden Winter-Zugänge Shadi Ghrayeb und Daniel Gorden Raul nahmen auf der Bank Platz. In der Sonsbecker Startelf war mit Christoph Elspaß der spielende Co-Trainer in der Innenverteidigung aufgeboten. Sein kleiner Bruder Philipp, eigentlich neben Kapitän Robin Schoofs in der Abwehrkette gesetzt, kam erst in der Schlussphase aufs Feld. Der 29-jährige Abwehrmann hatte verletzungsbedingt einen Teil der Vorbereitung verpasst.
Die Hausherren setzten die erste Duftmarke in dem Kellerduell bereits in der zweiten Minute, als Niklas Binn mit einem strammen Schuss an Torhüter Robin Offhaus scheiterte. Der Stürmer sollte im Laufe der Partie noch mehrmals im Blickpunkt stehen. Die Sonsbecker waren präsent und die aktivere Mannschaft. Nachdem Klaus Keisers von Jamil Jamal Al Hussein im SVB-Strafraum gelegt worden war, holte sich Linus Krajac den Ball (28.). Der 25-Jährige wollte per Elfmeter seinen neunten Saisontreffer erzielen. Doch daraus wurde nichts.
Sonsbecks bester Torschütze in dieser Spielzeit scheiterte an Offhaus, der die Ecke ahnte, sich ganz lange machte und parierte. Der Nachschuss von Elspaß ging ans Außennetz. Kurz vor dem Pausentee ließ Binn eine weitere sehr gute Möglichkeit liegen. Mit drei SVS-Chancen von Philip Pokora (48.) sowie Binn (50./51.) begann die zweite Hälfte. Jeweils in der Box stehend brachten sie den Ball nicht im Netz unter. Das Tor fiel dann in der 64. Minute auf der anderen Seite durch einen Freistoß. Gordon Wild brachte den Ball auf Kapitän Jan Niklas Kühling, der per Kopf Schlussmann Jan Fauseweh zum 1:0 überwand.
Elspaß vergab die letzte gefährliche SVS-Chance (67.). In der Schlussphase versuchte die Sonsbecker, mehr Druck auszuüben, packten dafür zeitweise die Brechstange aus, doch zwingende Vorstöße sprangen dabei nicht heraus. Die Büdericher bekamen mehr Räume, spielten ihre Konter aber nicht ordentlich zu Ende.
Weil zwei Konkurrenten hinter den Rot-Weißen punkteten, schmolz der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf einen Zähler zusammen. „Von der Intensität und Bereitschaft her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben aus dem Spiel heraus fast nichts zugelassen. Diese Niederlage ist sehr bitter“, so Losing. „Wir müssen jetzt am nächsten Samstag punkten.“ Gegner am 7. Februar ist der KFC Uerdingen. Die Flutlichtpartie im Grotenburg-Stadion beginnt um 18 Uhr.
