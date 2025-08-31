SV Sonsbeck kosten fünf verflixte Minuten den Sieg

Mit leeren Händen musste der SV Sonsbeck am dritten Spieltag der Oberliga Niederrhein die Rückreise aus Essen antreten. Die Rot-Weißen unterlagen beim ETB Schwarz-Weiß Essen unglücklich mit 1:2 (1:2). Fünf Minuten reichten den Hausherren aus, um die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Klaus Keisers hatte den SVS in Führung gebracht.

Im Uhlenkrugstadion bekamen die 267 Zuschauer unter Flutlicht einiges geboten: Drei Tore, zwei Platzverweise für die Hausherren, eine frühe Verletzung auf Sonsbecker Seite und ein spektakulärer Fallrückzieher. Trotz anhaltender Probleme mit der Ferse und einer Trainingspause unter der Woche stand Torjäger Keisers in der Startelf, hielt komplett durch und zahlte seinem Coach, Heinrich Losing, allein mit dem 1:0 (26.) das Vertrauen zurück. Keisers stand im 4-3-3-System als Mittelstürmer auf dem Platz.

Über die Außen agierten Marco de Stefano und Philip Pokora, der mit einem sehenswerten Fallrückzieher die Führung vorbereitete. Niklas Binn spielte auf der Achter-Position und vergab in der 13. Minute eine sehr gute Torchance. Sonsbeck begann nach dem guten Saisonstart (vier Punkte aus zwei Spielen) selbstbewusst. „Bis zur 40. Minute hatten wir das Spiel gut im Griff und konnten ETB von unserem Tor fernhalten“, meinte Losing, der aber dann mit ansehen musste, welche individuelle Klasse die Essener im Kader haben.

Jan Corsten verwandelte einen Freistoß eiskalt zum 1:1 (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Lukas Korytowski sogar noch das 2:1 (45.). „Nach einem langen Ball hoben wir das Abseits auf, und schon wurden wir bestraft. So haben wir das Spiel innerhalb von fünf Minuten aus der Hand gegeben“, sagte Sonsbecks Cheftrainer.