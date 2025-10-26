 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Das Pokalspiel gegen Duisburg wird im Willy-Lemkens-Sportpark stattfinden.
Das Pokalspiel gegen Duisburg wird im Willy-Lemkens-Sportpark stattfinden. – Foto: Ulrich Laakmann

SV Sonsbeck klärt letzte Fragen für Pokalspiel gegen MSV Duisburg

Der Oberligist hat eine Entscheidung getroffen, wo und wann das Duell mit dem Drittliga-Spitzenreiter im Niederrheinpokal stattfinden soll. Ein Heimrechttausch und damit ein Duell in der großen MSV-Arena standen im Raum. Was daraus geworden ist.

Verlinkte Inhalte

Niederrheinpokal
MSV Duisburg
SV Sonsbeck

Der Oberligist SV Sonsbeck weiß seit Donnerstagmittag, dass er im Niederrheinpokal auf den großen MSV Duisburg treffen wird. Die Frage, wo und wann die Partie stattfinden wird, war noch unbeantwortet – bis jetzt.

Zu hohes wirtschaftliches Risiko

„Es hätten mindestens 10.000 Zuschauer kommen müssen, damit es sich rechnet. Das wirtschaftliche Risiko war uns zu groß. Daher wird das Spiel bei uns in Sonsbeck stattfinden“, sagt Marc Lemkens, Vorsitzender des SVS.

So oder so: Die Fans des SV Sonsbeck laufen schon heiß und freuen sich wie Bolle auf das Duell mit dem Drittliga-Spitzenreiter. Der Austragungsort dürfte für sie letztlich eine kleine Rolle spielen. Sicher wäre es schön gewesen, in der Duisburger Arena aufzulaufen, aber ein Samstagabend-Duell auf dem heimischen Platz mit mehreren Tausend Zuschauern ist vielleicht sogar noch intensiver.

Aufrufe: 026.10.2025, 09:00 Uhr
RP/ Christian Cadel/ René PutjusAutor