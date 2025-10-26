SV Sonsbeck klärt letzte Fragen für Pokalspiel gegen MSV Duisburg

Gespielt wird in Sonsbeck im Willy-Lemkens-Sportpark. Und zwar am Samstag, 15. November, um 13.30 Uhr. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen des SVS einen Heimrechttausch in Erwägung gezogen. Dann hätte das Spiel gegen die Zebras in der MSV-Arena in Duisburg stattgefunden – vor einer sicher großen Zuschauerkulisse. Es gab aber Bedenken.

Der Oberligist SV Sonsbeck weiß seit Donnerstagmittag, dass er im Niederrheinpokal auf den großen MSV Duisburg treffen wird. Die Frage, wo und wann die Partie stattfinden wird, war noch unbeantwortet – bis jetzt.

„Es hätten mindestens 10.000 Zuschauer kommen müssen, damit es sich rechnet. Das wirtschaftliche Risiko war uns zu groß. Daher wird das Spiel bei uns in Sonsbeck stattfinden“, sagt Marc Lemkens, Vorsitzender des SVS.

So oder so: Die Fans des SV Sonsbeck laufen schon heiß und freuen sich wie Bolle auf das Duell mit dem Drittliga-Spitzenreiter. Der Austragungsort dürfte für sie letztlich eine kleine Rolle spielen. Sicher wäre es schön gewesen, in der Duisburger Arena aufzulaufen, aber ein Samstagabend-Duell auf dem heimischen Platz mit mehreren Tausend Zuschauern ist vielleicht sogar noch intensiver.