SV Sonsbeck kann mit Punkteteilung leben

Der SV Sonsbeck nahm in der Oberliga vom Kunstrasen der Holzheimer SG einen verdienten Zähler mit in den Willy-Lemkens-Sportpark. Mit dem 1:1 (0:0) in Neuss hat die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing nun acht Zähler auf der Habenseite und ist Tabellensiebter. Philipp Elspaß brachte die Sonsbecker kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung.

„Wie erwartet, war‘s ein schweres Auswärtsspiel. Beide Mannschaften konnten sich wenige Torchancen erspielen. Jedoch hatten wir die gefährlicheren Möglichkeiten auf unserer Seite“, sagte Sonsbecks Trainer. Die beste Chance hatte Philip Pokora mit einem Lattentreffer (43.). Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang zwar mehr Ballbesitz, fanden aber zu wenig Lösungen, um die Sonsbecker Hintermannschaft vor Keeper Kenan Mehmedovic zu durchbrechen.

„Am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung. Holzheim ist ein sehr netter Verein“, meinte Losing nach der Partie. Der Super-GAU, ohne etatmäßigen Stürmer beim Aufsteiger auflaufen zu müssen, ist bei den Rot-Weißen ausgeblieben. Klaus Keisers hatte kurzfristig grünes Licht für einen Startelf-Einsatz gegeben. Trotz anhaltender Probleme mit seiner Ferse biss der Stürmer auf die Zähne und stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Da Offensivkraft Niklas Binn aus privaten Gründen fehlte, rückte Linus Krajac eine Position vor und agierte auf der Zehn im 4-2-3-1 System.

„Wir haben immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen und Sonsbeck zu oft zum Kontern eingeladen“, analysierte HSG-Trainer Jesco Neumann. Nach einem Freistoß von Krajac traf Pokora erneut die Latte. Den Abpraller drückte Philipp Elspaß zum 1:0 (52.) über die Torlinie. „In der Phase war der Gegner angeschlagen, aber wir haben es nicht gut ausgespielt. Somit haben wir’s versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen“, ärgerte sich Losing, der einige Erkenntnisse mitnahm, worüber in den nächsten Einheiten sicherlich gesprochen werden muss.

Schlussviertelstunde mit Holzheimer Druck

Ab der 75. Minute drückten die Hausherren auf den Ausgleich. Sonsbeck schaffte es nicht mehr, sich aus der Defensive zu befreien. Zu leichtfertig verloren die Rot-Weißen die Bälle im Aufbau. „Im Laufe der zweiten Halbzeit wurden wir immer griffiger und kamen zu Torchancen“, sagte Neumann, der in der 87. Minute das 1:1 durch Paul Wolf bejubeln durfte. „Jonas Theuerzeit hätte sogar noch für den Lucky Punch sorgen können. Aber das wäre wohl zu viel des Guten gewesen. In Summe ist es ein gerechtes Ergebnis“, gab der Holzheimer Coach zu, der von einem sehr fairen Oberliga-Spiel sprach.

Auch Sonsbecks Sportlicher Leiter Heiner Gesthüsen war mit der Punkteteilung einverstanden. „Am Ende haben wir zu oft die Ballkontrolle verloren.“ Für die Rot-Weißen geht es nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen den punktgleichen Aufsteiger DJK Frintrop weiter.

Es spielten: Mehmedovic; Meier, P. Elspaß, Schoofs, Leurs, Güngör, Pütz, Krajac (88. Somodi), Pokora, de Stefano (78. Janßen), Keisers (78. Lehmkuhl).