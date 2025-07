SV Sonsbeck: Kader und Spieltermine stehen jetzt fest

Als Glücksgriff bezeichnet Trainer Heinrich Losing die Verpflichtung von Marco De Stefano, der mit der SSVg Velbert in der vergangenen Saison die Regionalliga-Rückkehr geschafft hat. Der Offensivmann kam auf 24 Einsätze und erzielte vier Tore. „Marco ist enorm schnell und physisch sehr stark“, sagt Losing, der De Stefano für die linke Außenbahn einplant. Obwohl dem erfahrenen Oberliga-Fußballer (94 Partien) auch ein anderes Angebot vorgelegen habe, entschied er sich für den Wechsel zum SVS. Jan Fauseweh, der neue Torwart, habe Werbung für die Sonsbecker gemacht, so Losing. Der Keeper und De Stefano haben zusammen bei Hamborn 07 gespielt. Keeper Nummer drei neben Fauseweh sowie Jannik Hinsenkamp ist Kenan Mehmedovic. Er kommt aus der U 19 von VVV Venlo. Der Torhüter hat unter anderem auch beim Wuppertaler SV und einem Erstligisten aus Bosnien und Herzegowina mittrainiert. Letztlich entschied sich der 19-Jährige aber für den Wechsel zum SVS und damit für einen kurzen Anfahrtsweg von seinem Wohnort Kamp-Lintfort aus.

Schwieriger Auftakt für Sonsbeck

Der Spielplan hat dem SVS ein schweres Auftaktprogramm beschert. Los geht es mit dem Auswärtsspiel am Sonntag, 17. August, beim FC Büderich – einem Gegner, gegen den der SVS in der Vergangenheit selten erfolgreich war. In der vergangenen Saison gab es eine 2:4-Auswärtsniederlage und ein 1:1 auf dem heimischen Rasen. Das erste Heimspiel der Sonsbecker findet am Sonntag, 24. August, statt. Und diese Aufgabe wiegt noch viel schwerer. Denn der KFC Uerdingen ist zu Gast. Der Klub hatte sich im April mit viel Palaver aus der Regionalliga zurückgezogen und wird dementsprechend motiviert antreten, um gleich zu Saisonbeginn zu zeigen, dass er in die Regionalliga zurückkehren will.