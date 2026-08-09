SV Sonsbeck im Torrausch – doch Heinrich Losing zögert noch

Bewegung könnte es derweil noch einmal im Kader geben. Nach der Ankündigung, sich auf der Torhüterposition nach einer weiteren Alternative umzusehen, nimmt der SVS in den kommenden Tagen einen weiteren Kandidaten genauer unter die Lupe. Ein Probespieler hat sich bereits vorgestellt und soll am Dienstag erneut am Training teilnehmen. Zudem wird noch ein weiterer Gast in Sonsbeck erwartet. „Dann schauen wir mal, ob das etwas wird“, sagte Losing.