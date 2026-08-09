SV Sonsbeck im Torrausch – doch Heinrich Losing zögert noch

Der SV Sonsbeck ist bereit für den Saisonstart in der Oberliga Niederrhein. Sechs Tage vor dem Auftakt bei den Sportfreunden Baumberg hat die Mannschaft ihre Generalprobe beim Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst deutlich mit 5:0 (2:0) gewonnen.
Das Ergebnis im Testspiel stimmte, hinten stand die Null und auch spielerisch sah Trainer Heinrich Losing eine Steigerung gegenüber dem 2:2 vom Mittwoch gegen Adler Union Frintrop. „Ein paar Sachen waren wieder besser als vorher. Wir hatten gute Spielzüge und waren auch im Pressing besser“, sagte der Coach.
Dass eine Woche vor dem Ligastart noch nicht sämtliche Abläufe perfekt funktionieren, bereitet dem Trainer keine Sorgen. „Ein paar Abstimmungsprobleme sind normal. Die werden wir wahrscheinlich auch an den ersten Spieltagen noch haben. Da ist viel Kommunikation gefragt.“
Für die Sonsbecker Tore sorgten Niklas Binn (6./64.), Luca Janßen (14.), Philipp Elspaß (55.) und Neuzugang Dominic Miller (84.). Vor allem mit der Anzahl der herausgespielten Möglichkeiten war Losing zufrieden, wenngleich die Ausbeute sogar noch höher hätte ausfallen können. „Insgesamt bin ich zufrieden. Es hat sich keiner verletzt.“
So nimmt der SVS ein gutes Gefühl aus dem letzten Härtetest mit in die neue Spielzeit. Überbewerten möchte Losing den klaren Erfolg beim Oberliga-Absteiger allerdings nicht. „Das gibt uns Selbstvertrauen, aber es ist noch kein Maßstab für Samstag“, betont der Trainer.
Auch bei der Suche nach der ersten Startelf der Saison dürfte die Partie in Biemenhorst weitere Hinweise geliefert haben. Losing hat bereits eine klare Tendenz, möchte sich eine Woche vor dem Auftakt aber noch nicht endgültig festlegen.
„Natürlich macht man sich schon vorher Gedanken“, so der Coach. Gerade im Amateurfußball müsse jedoch immer berücksichtigt werden, welche Spieler regelmäßig trainieren konnten und wer beispielsweise durch Urlaub oder Verletzungen Teile der Vorbereitung verpasst hat. „Wir haben noch eine Woche. Vielleicht wird die Anfangsformation noch einmal verändert. Wir überlegen noch, werden aber sicherlich nicht auf fünf oder sechs Positionen wechseln.“
Bewegung könnte es derweil noch einmal im Kader geben. Nach der Ankündigung, sich auf der Torhüterposition nach einer weiteren Alternative umzusehen, nimmt der SVS in den kommenden Tagen einen weiteren Kandidaten genauer unter die Lupe. Ein Probespieler hat sich bereits vorgestellt und soll am Dienstag erneut am Training teilnehmen. Zudem wird noch ein weiterer Gast in Sonsbeck erwartet. „Dann schauen wir mal, ob das etwas wird“, sagte Losing.