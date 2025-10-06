SV Sonsbeck II zieht vors Bezirkssportgericht

„Wir finden weiterhin, dass die Gelb-Rote-Karte gegen den Rumelner Spieler berechtigt war und wollen noch eine Zweitmeinung dazu hören“, sagte Sonsbecks Trainer Norbert Quinders. Nun muss sich das Bezirkssportgericht II mit Thomas Weiz als Vorsitzender mit dem Vorfall in der 85. Minute beschäftigen. Die Kernfrage lautet: War’s eine Tatsachenentscheidung oder ein Regelverstoß? Heinz Kremers, der Vorsitzende des Kreissportgerichts, muss nun eine Urteilsbegründung schreiben.

Das Bezirkssportgericht kann die Entscheidung anhand der Unterlagen aufheben, bestätigen oder die Vereinsvertreter zunächst zu einer mündlichen Verhandlung in die Sportschule Wedau einladen. Sonsbeck II spielt am Sonntag um 15.30 Uhr beim SV Menzelen, der Rumelner TV empfängt zeitgleich den Büdericher SV.