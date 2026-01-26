SV Sonsbeck II gelingt der perfekte Kaltstart

„Wir wussten nicht, wo wir stehen. Dafür hat die Mannschaft ein richtig gutes Spiel gemacht und den Ball sehr gut laufen gelassen“, lobte Trainer Quinders, der den Grund für die Neuansetzung extra von seinen Spielern wegschob. „Das war kein Thema mehr. Wir haben das Urteil akzeptiert und eine eindrucksvolle Leistung auf dem Platz gezeigt.

Am kommenden Sonntag startet für die Sonsbecker beim ESV Hohenbudberg die Rückrunde. Zwei Wochen später kommt es für die Rot-Weißen, die sich nun schon eine Woche früher in Wettkampfform befinden als die Konkurrenz, dann schon zum erneuten Wiedersehen bei den Rumelnern.

