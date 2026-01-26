SV Sonsbeck II gelingt der perfekte Kaltstart

Der SV Sonsbeck II hat das A-Liga-Wiederholungsspiel gegen den Rumelner TV mit 4:2 (2:0) für sich entschieden. Der Aufsteiger schließt die Hinrunde damit mit 27 Punkten auf Rang sieben ab. Kurios: Das erste Aufeinandertreffen im August war ebenfalls 4:2 ausgegangen.
Nach zwei ausgefallenen Testspielen legte die Mannschaft von Norbert Quinders und Alexander Gellings am Sonntag einen erfolgreichen Kaltstart hin. Timo Lehmkuhl nach einem Standard (7.) und Konrad Nitschke (20.) sorgten für den 2:0-Pausenstand. Beim Stand von 1:0 verschossen die Gäste aus Duisburg einen Strafstoß. Ein Doppelpack von Sven Lehmkuhl (65. Elfmeter/70.) sorgte für die Entscheidung. Anes Huskic (58.) und Kevin Reiser (68.) hatten zuvor zweimal verkürzt.
„Wir wussten nicht, wo wir stehen. Dafür hat die Mannschaft ein richtig gutes Spiel gemacht und den Ball sehr gut laufen gelassen“, lobte Trainer Quinders, der den Grund für die Neuansetzung extra von seinen Spielern wegschob. „Das war kein Thema mehr. Wir haben das Urteil akzeptiert und eine eindrucksvolle Leistung auf dem Platz gezeigt.
Am kommenden Sonntag startet für die Sonsbecker beim ESV Hohenbudberg die Rückrunde. Zwei Wochen später kommt es für die Rot-Weißen, die sich nun schon eine Woche früher in Wettkampfform befinden als die Konkurrenz, dann schon zum erneuten Wiedersehen bei den Rumelnern.
