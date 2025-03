SV Sonsbeck II: „Der Verein macht uns keinen Druck“

Norbert Quinders trainiert den SV Sonsbeck II. – Foto: J.K.

Sonsbeck 2022 stiegt die Zweite Mannschaft des SV Sonsbeck aus der Bezirksliga ab, ein Jahr danach folgte der Absturz in die Kreisliga B. Im Sommer 2024 übernahm mit Norbert Quinders ein ehemaliger Landesliga-Fußballer der Rot-Weißen das Traineramt. Vor Beginn der Hauptrunde an diesem Wochenende liegt der 46-jährige Familienvater mit seiner Mannschaft in der Gruppe 2 auf Aufstiegskurs. Ein Gespräch über die Meisterschaft, den Austausch mit Oberliga-Coach Heinrich Losing und sportliche Ambitionen.

Herr Quinders, ist der Rückkehr in die A-Liga fest eingeplant? Norbert Quinders Nein. Wir gehen zwar mit einem Fünf-Punkte-Polster auf den Tabellenzweiten Alemannia Kamp in die zweite Saisonhälfte, aber aus eigener Erfahrung heraus weiß ich, dass ein größerer Vorsprung nicht ausreichen muss, um oben dabeizubleiben. Es ist ja nicht so, dass wir in der Vorrunde die Gegner dominiert haben. Ohnehin macht der Verein uns keinen Druck. Wir müssen nicht aufsteigen. Hinter meiner Mannschaft liegt ein spielfreies Wochenende, dass sie bewusst zur Regeneration genutzt hat, um jetzt die Intensität wieder hochzufahren.

Wie sieht denn Ihre persönliche Zwischenbilanz aus? Quinders Das Niveau in der gesamten B-Liga ist durchdie Bank weg gut, sodass wir uns jeden Sonntag auf verschiedene Spieltaktiken einstellen müssen. Die Stärke meiner Jungs liegt in der mannschaftlichen Geschlossenheit. Und die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Das erleichtert mir natürlich die Arbeit auf dem Platz.