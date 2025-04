SV Sonsbeck holt einen Keeper aus der Baller League

Jan Fauseweh, der im Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld ausgebildet wurde, spielte neben dem SC St. Tönis bereitsfür Westfalia Herne, den FC Kray und Hamborn 07 in der Oberliga. Für die Sonsbecker Verantwortlichen ist die Doppelbelastung mit der Baller League, die montags in Berlin stattfindet und auf ProSieben Maxx im Fernsehen übertragen wird, kein Problem.

„Da wir montags in der Regel kein Training haben, gibt es keine Überschneidungen“, sagt Heinrich Losing. „Wir sind glücklich, dass wir einen Torhüter mit so einer Qualität bekommen haben. Jan ist nicht nur sportlich ein Gewinn, sondern auch menschlich. Wir hatten gute Gespräche, in denen er schon mit seinem Charakter überzeugen konnte. Er passt wirklich sehr gut in die Mannschaft.“

Jan Fauseweh, der in Mülheim wohnt, wird aus der Ferne beobachten, wie sein zukünftiges Team am Sonntag um 15 Uhr gegen den Mülheimer FC 97 (15. Platz, 26 Punkte) den Klassenerhalt perfekt machen möchte. Losing, der mit seiner Mannschaft bereits 39 Zähler eingefahren hat, hofft, an die starke Leistung beim 4:0-Sieg in Biemenhorst anknüpfen zu können. „Die letzten drei Spiele waren zu Hause nicht von Erfolg gekrönt. Deshalb möchten wir unseren treuen Anhängern etwas bieten und wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Wir wissen aber auch, dass der Gegner noch jeden Punkt benötigt“, sagt Losing.

Die beiden Duelle in der vergangenen Saison waren äußerst knapp. Die Sonsbecker konnten sich erst in den Schlussminuten durchsetzen. In Mülheim gewann der SVS durch die Treffer von Philipp Elspaß, Hayato Uchimura und Robin Schoofs mit 3:2. In Sonsbeck gab es ein 2:1 durch Schoofs und Felix Geisler.

Klassenerhalt in greifbarer Nähe

Neben dem Langzeitverletzten Fabrice Kempe könnte am Sonntag auch noch Jannis Pütz aus beruflichen Gründen nicht im Kader stehen. Ansonsten kann Losing aus dem Vollen schöpfen. Bezüglich seiner taktischen Vorgaben will er sich im Vorfeld noch nicht in die Karten schauen lassen. In den sozialen Medien ruft der SV Sonsbeck alle Anhänger auf, am Sonntag in Rot ins Stadion zu kommen.

Der Verein möchte gemeinsam mit den Fans den letzten Schritt machen, um auch den dritten Klassenerhalt in Folge perfekt zu machen. Egal, ob Schal, T-Shirt, Pullover oder Jacke.

Neben dem Mülheimer FC spielen die Sonsbecker daheim noch gegen die Sportfreunde aus Niederwenigern und Baumberg. Auswärts geht’s noch zum FC Büderich, Union Nettetal und zur SpVg Schonnebeck.

Auch wenn es am Sonntagnachmittag noch nicht mit dem definitiven Klassenerhalt klappen sollte, hat der SV Sonsbeck noch weitere Möglichkeiten, den Ligaverbleib einzutüten. „Klar, rechnerisch ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber es sollte schon mit dem Teufel zugehen, wenn in dieser Saison noch etwas schieflaufen sollte“, sagt Losing.