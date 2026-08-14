SV Sonsbeck greift an – neuer Keeper, starke Tests, großer Pokaltraum

Sonsbeck trifft auf Baumberg – Foto: Arno Wirths

Der SV Sonsbeck startet zum fünften Mal in Folge in die Oberliga Niederrhein. In der Vorbereitung verbuchte die Mannschaft in sieben Testspielen vier Siege und keine Niederlage. Trainer Heinrich Losing ist froher Dinge. „Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. In den ersten Wochen hatten wir ein paar Baustellen durch Verletzungen. Ein paar Spieler haben auch noch etwas nachzuholen, aber ich bin mit der Bereitschaft der Jungs zufrieden. Die Neuzugänge haben sich gut integriert. Und es herrscht ein gutes Klima in der Truppe“, sagt der Coach.

Mit Julius Paris haben die Sonsbecker einen prominenten Neuzugang für das Tor gewinnen können. Losing sieht den 24-Jährigen als enorme Verstärkung: „Julius ist für uns sportlich, aber auch menschlich ein großer Gewinn. Er hat keinerlei Starallüren, obwohl er aus dem Profifußball kommt. Julius unterstützt die Spieler und bringt sich ein. Man hat das Gefühl, dass er schon länger bei uns ist. Ich kann über ihn nur Positives berichten, wie über alle Neuzugänge“, sagt Losing.

Derzeit stehen dem Coach nur 21 Feldspieler zur Verfügung. Mit Timo Lehmkuhl und Klaus Keisers fallen zwei Spieler schon seit geraumer Zeit oder noch lange Zeit aus. Dennoch möchte der Coach nicht voreilig handeln: „Letztes Jahr war der Kader aufgrund der vielen Verletzungen zu klein. Wir schauen, ob sich dieses Jahr noch etwas ergibt. Das Gesamtpaket muss passen. Dann würden wir vielleicht noch etwas machen. Besonders einen Torhüter bräuchten wir noch.“

Am Samstag steigt um 16 Uhr das erste Saisonspiel bei den Sportfreunden Baumberg. Gegen das Team aus Monheim gingen beide Duelle in der vergangenen Saison verloren. Losing zeigt nicht nur deshalb Respekt vor dem kommenden Gegner: „Gegen Baumberg sind es immer schwere Spiele. Sie hatten zu Anfang der letzten Saison enormes Verletzungspech. Als am Ende die Spieler zurückkamen, hat man gesehen, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Wir wissen aber um unsere Stärken und sind gut vorbereitet.“

Trotz der Zuversicht ist für den Sonsbecker Coach klar, dass noch nicht alles funktionieren kann: „Wir sind in einem Prozess. Wir haben neue Spieler und ein neues System. Es fehlen natürlich noch Automatismen. Wir werden noch ein paar Wochen brauchen, um bei 100 Prozent zu sein. Allerdings bin ich da optimistisch.“

Niederrheinpokal gegen Rot-Weiß Essen: Sonsbeck träumt von der Sensation

Auch in diesem Jahr dürfte der Klassenerhalt das große Ziel des SV Sonsbeck sein. Im Niederrheinpokal hat der SVS das große Los gezogen. Bereits am kommenden Mittwoch sind die Profis von Rot-Weiß Essen im Willy-Lemkens-Sportpark zu Gast. Bereits vor zwei Jahren trafen beide Mannschaften im Niederrheinpokal aufeinander. Der SVS stand im damaligen Viertelfinale kurz vor der Sensation, musste sich nach drei Gegentoren in den letzten fünf Minuten doch mit 1:3 geschlagen geben.

Ein solches Spiel birgt immer die Gefahr, dass vorige Aufgaben aus den Augen verloren werden, jedoch nicht für die Mannschaft von Heinrich Losing: „Ich habe gar nicht das Gefühl, dass die Mannschaft schon mit dem Kopf beim Essen-Spiel ist. Das Gute ist, dass viele Spieler schon vor zwei Jahren dabei waren und solche Highlightspiele kennen. Unser voller Fokus liegt auf Baumberg. Ich habe null den Eindruck, dass ein Spieler abgelenkt ist.“

In Baumberg geht es dann endlich wieder um Punkte. Verzichten muss der Coach allerdings unter anderem auf die bereits erwähnten Timo Lehmkuhl und Klaus Keisers. Hinzu fehlt Jannis Pütz, der sich noch in den Flitterwochen befindet. Fraglich für das Samstagsspiel sind zudem Daniel Gorden Raul und Semih Güngör. Beide mussten das Training angeschlagen abbrechen.