SV Sonsbeck glückt das Hinrunden-Finale

„Am Ende war es eng, der Schiedsrichter hat lange nachspielen lassen. Dann gab es noch eine Ecke. Das war brutal für Kopf und Nerven“, sagte Losing nach dem Abpfiff. Er umschrieb damit die für seinen SVS quälenden letzten drei Minuten des Spiels, nachdem Biemenhorsts Luca Puhe in der vierten Minute der Nachspielzeit das 1:2-Anschlusstor erzielt hatte. Sonsbeck war seit der 79. Minute 2:0 in Führung gewesen und musste doch noch um den so wichtigen Sieg bangen.