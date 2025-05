SV Sonsbeck gibt in Büderich eine 2:0-Führung aus der Hand

Am 30. Spieltag der Oberliga ist der SV Sonsbeck mit leeren Händen aus Düsseldorf zurückgekehrt. Beim FC Büderich unterlagen die Rot-Weißen dem Tabellennachbarn mit 2:4 (2:1). Die zwischenzeitliche 2:0-Führung durch die Treffer von Niklas Binn und Klaus Keisers drehte der Gastgeber im zweiten Abschnitt zu seinen Gunsten. Co-Trainer Jan Schmitz, der Chefcoach Heinrich Losing, der im Kurzurlaub weilte, vertrat, meinte: „Wir haben es versäumt, nach dem 2:0 das dritte und vierte Tor nachzulegen. Dann wäre es wahrscheinlich ein anderes Spiel geworden.“

Mit vier Veränderungen im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen den Mülheimer FC startete der SVS in Büderich. Sebastian Leurs, Luca Terfloth, Jannis Pütz und Alexander Maas durften von Beginn an ran. Dafür nahmen Linus Krajac, David Somodi und Philip Pokora erst auf der vollen Ersatzbank (elf Spieler) Platz. Philipp Elspaß, der sich gegen Mülheim das Nasenbein brach, war einer der 70 Zuschauern. Ein Wiedersehen gab‘s mit den Ex-Sonsbeckern Nozomu Nonaka, der in der Saison 2022/2023 20 Oberliga-Spiele für den SVS absolvierte, und Sebastian Santana (Saison 2014/2015), die nun für die Büdericher vor den Ball treten.

Den besseren Start erwischten die Gäste. Hayato Uchimura vergab die erste Großchance (2.). Aber nur kurze Zeit später verwertete Binn eine Vorlage von Terfloth zum 1:0 (5.). Der zukünftige Menzelner war‘s auch, der das 2:0 (17.) durch Keisers vorbereitete. Binn scheiterte freistehend an Michael Sperling im FC-Tor (20.). Mit einem satten Distanzschuss aus 22 Metern genau in den Winkel verkürzte Daud Gergery auf 1:2 (23.).