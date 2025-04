SV Sonsbeck gewinnt Mitglieder dazu

Geschäftsführer Markus Hermsen hatte auf der Jahreshauptversammlung des SV Sonsbeck gut lachen, als er die aktuelle Mitgliederzahl präsentierte. In fast allen Abteilungen gab’s einen Zuwachs. Drei der knapp über 120 anwesenden Mitglieder standen gesondert im Mittelpunkt.

Ehrungen Es wurden Mitglieder für mehr als 2200 Jahre Vereinstreue geehrt, zudem drei Ehrenteller ausgehändigt. In den Blickpunkt rückten Sigurt Schumann (Fußballjugend Mädchen), Joachim Klass (Leichtathletik) und Mike Kartheuser (Alt-Herren-Fußballer). Marc Lemkens, der Vorsitzende Gesamtvereins, zeichnete das Trio für ihre besonderen Verdienste aus. Für alle drei gab’s viel Beifall.

Mitgliederzuwachs 1843 Mitglieder zählte der SVS Anfang 2025. Im Vergleich zur Hauptversammlung 2024 ist das ein Zuwachs von über 140 Mitgliedern. Das größte Plus meldete die Turnabteilung, die vor allem im Nachwuchsbereich zugelegte.

Beiträge bleiben stabil

Beitragsanpassung Kurz gesprochen wurde auch über die SVS-Beträge, die unverändert bleiben. Kinder sowie Jugendliche bis 14 Jahren zahlen monatlich neun Euro, Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren zehn Euro und Erwachsene zwölf Euro (ab dem 65. Lebensjahr neun Euro). Der Familienbeitrag liegt weiter bei 20 Euro.

Freiwilligendienst Markus Hermsen sprach von einem „absoluten Erfolgsmodell“. Derzeit leistet Noah Thier beim SVS in Kooperation mit der Realschule Sonsbeck seinen Bundesfreiwilligendienst. Verein und Schule seien in diesem Jahr bereit, zwei weitere Bufdi- beziehungsweise FSJler-Stellen anzubieten, so Hermsen. Freie Plätze gibt’s ab den Sommerferien. Die Bewerber(innen) sollten eine Verbundenheit zum SVS vorweisen, meinte der Geschäftsführer weiter.