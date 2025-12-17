Der SV Sonsbeck II muss sein Spiel gegen Rumeln wiederholen. – Foto: Arno Wirths

SV Sonsbeck: Gericht schmettert Einspruch ab Die Punkte des SV Sonsbeck II in der Kreisliga A Moers aus dem 4:2-Heimsieg gegen den Rumelner TV sind futsch. Die Partie wird wiederholt. Was das Urteil des Bezirkssportgerichts nach sich zieht. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Moers SV Budberg II FC Meerfeld SV Millingen VfL R´hausen + 14 weitere

Die ohnehin schon kurze Winter-Vorbereitung fällt für den A-Ligisten SV Sonsbeck II noch kürzer aus. Das Bezirkssportgericht hat jetzt entschieden, dass die Heimpartie gegen den Rumelner TV vom dritten Spieltag wiederholt werden muss. Die drei Punkte vom 4:2-Sieg sind also futsch. Das Team von Norbert Quinders startet nicht am 1. Februar in Hohenbudberg, sondern bereits am 25. Januar in die zweite Saisonhälfte.

Regelverstoß bestätigt Wegen eines angeblichen Regelverstoßes des Schiris hatte sich der RTV ans Kreissportgericht gewandt. Dort gab man den Duisburgern recht und ordnete eine Neuansetzung an. Das wollte der SVS nicht akzeptieren und legte Einspruch ein. Das Bezirkssportgerichtbestätigte aber Anfang dieser Woche das Urteil.

„Wir sind mit der Entscheidung nicht glücklich, haben aber zugestimmt. Wir wollen es damit gut sein lassen“, sagte der Sportliche Leiter, Patrick Mader. So stehen sich der SV Sonsbeck II sowie RTV am Sonntag, 25. Januar, 15 Uhr, im Willy-Lemkens-Sportpark erneut gegenüber und eröffnen vorzeitig das A-Liga-Jahr 2026. Trainerverlängerung steht bevor