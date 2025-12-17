SV Sonsbeck: Gericht schmettert Einspruch ab

Die ohnehin schon kurze Winter-Vorbereitung fällt für den A-Ligisten SV Sonsbeck II noch kürzer aus. Das Bezirkssportgericht hat jetzt entschieden, dass die Heimpartie gegen den Rumelner TV vom dritten Spieltag wiederholt werden muss. Die drei Punkte vom 4:2-Sieg sind also futsch. Das Team von Norbert Quinders startet nicht am 1. Februar in Hohenbudberg, sondern bereits am 25. Januar in die zweite Saisonhälfte.
Wegen eines angeblichen Regelverstoßes des Schiris hatte sich der RTV ans Kreissportgericht gewandt. Dort gab man den Duisburgern recht und ordnete eine Neuansetzung an. Das wollte der SVS nicht akzeptieren und legte Einspruch ein. Das Bezirkssportgerichtbestätigte aber Anfang dieser Woche das Urteil.
„Wir sind mit der Entscheidung nicht glücklich, haben aber zugestimmt. Wir wollen es damit gut sein lassen“, sagte der Sportliche Leiter, Patrick Mader. So stehen sich der SV Sonsbeck II sowie RTV am Sonntag, 25. Januar, 15 Uhr, im Willy-Lemkens-Sportpark erneut gegenüber und eröffnen vorzeitig das A-Liga-Jahr 2026.
Unterdessen sagte Mader am Dienstag auf Nachfrage, dass sich der Vorstand Anfang des nächsten Jahres mit Quinders über eine Vertragsverlängerung über den nächsten Sommer hinaus unterhalten wolle. Zur Rückserie werde es im Kader keine Veränderungen geben. Sonsbeck II liegt als Neuling mit 24 Punkten als Tabellenzwölfter weit vor den Abstiegsrängen.