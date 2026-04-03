SV Sonsbeck gerät durch Gurkentor auf Verliererstraße

Wie nach der knappen Niederlage beim Tabellenzweiten VfB 03 Hilden (1:2) gab’s ein Lob vom gegnerischen Trainer, aber eben keine Punkte. Heinrich Losing war bedient: „Dieses Gegentor war typisch für unsere Situation. Es fehlt das Spielglück. Es ist wie verhext. Die Jungs haben wieder viel Aufwand betrieben, ohne sich zu belohnen.“

Dem SVS bleiben noch acht Spiele, um für den Klassenerhalt zu punkten. Die nächste Aufgabe führt die Mannschaft am 12. April zu Blau-Weiß Dingden. Beim Tabellenneunten hat die Losing-Elf ohnehin was gutzumachen. Das Hinspiel ging mit 0:4 verloren.