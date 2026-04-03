SV Sonsbeck gerät durch Gurkentor auf Verliererstraße

Oberligist SV Sonsbeck schwebt weiter in akuter Abstiegsnot. Trotz einer starken Leistung gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 stand der Tabellenviertletzte erneut mit leeren Händen da. Ein Eigentor führte zur 0:1 (0:1)-Heimpleite. Wie’s zur 14. Saison-Niederlage kam.
Statt auf Kunstrasen wollte der SVS auf dem Nebenplatz den Favoriten ärgern, möglichst mit dem ersten Heimerfolg in diesem Jahr für die Überraschung des 26. Spieltags sorgen. Auf dem tiefen Rasen sollte der Meisteranwärter nicht zu seinem Spiel finden. Weil Philipp Elspaß gesperrt pausieren musste, lief Tymoteusz Miller neben Robin Schoofs in der Innenverteidigung auf. Für Lorik Rama kehrte Daniel Gorden Raul in die Startelf zurück. Der Stürmer kam im Winter aus Ratingen. Zudem gehörte wieder Marco De Stefano der Anfangsformation an.
Und die Gäste taten sich schwer, ihr Kombinationsspiel aufzuziehen. Sonsbeck warf von Beginn an alles rein, zeigte Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Die erste gefährliche Chance hatte Miller mit einem Fernschuss (22.). In der 38. Minute kam De Stefano nach einem Zuspiel von Klaus Keisers zentral vors Gästetor einen Schritt zu spät. Auch Ratingen erspielte sich Möglichkeiten, die vielversprechendste ließ Bo Lasse Henrichs liegen (27.).
Die Rot-Weißen kamen voller Elan aus der Kabine und hatten einige starke Offensivszenen. In der 58. Minute unterbracht Schiri Okan Uyma die Partie und lief zur Sonsbecker Bank. Der Referee hatte sich an der Leiste verletzt und ließ sich vom Physiotherapeuten behandeln. Nach drei Minuten ging’s weiter, mit der Drangphase des SVS war’s allerdings vorbei. „Da war unser Flow weg. Die Pause tat uns nicht gut“, meinten Kapitän Schoofs und Trainer Heinrich Losing kurz nach dem Abpfiff in der ersten Analyse.
In der 58. Minute fiel der entscheidende Treffer. Es war ein Gurkentor. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite an den zweiten Pfosten traf Rinor Rexha den Ball nicht richtig, Miller wollte klären und bugsierte das Leder unglücklich ins eigene Netz. Ohne sein Dazutun wäre der Ball wohl ins Toraus gegangen.
Sonsbeck schüttelte sich kurz und ließ sich nicht hängen. Die Begegnung wurde intensiver. Losing brachte für die Offensive Nikas Binn und Lorik Rama. Ratingen suchte die Entscheidung, Sonsbeck ließ sich aber nicht mehr überrumpeln. Auf der anderen Seite scheiterte erst Linus Krajac mit einem direkten Freistoß (85.), dann Binn mit einem Fernschuss (89.). Nach einer sechsminütigen Nachspielzeit war dann Schluss.
Wie nach der knappen Niederlage beim Tabellenzweiten VfB 03 Hilden (1:2) gab’s ein Lob vom gegnerischen Trainer, aber eben keine Punkte. Heinrich Losing war bedient: „Dieses Gegentor war typisch für unsere Situation. Es fehlt das Spielglück. Es ist wie verhext. Die Jungs haben wieder viel Aufwand betrieben, ohne sich zu belohnen.“
Dem SVS bleiben noch acht Spiele, um für den Klassenerhalt zu punkten. Die nächste Aufgabe führt die Mannschaft am 12. April zu Blau-Weiß Dingden. Beim Tabellenneunten hat die Losing-Elf ohnehin was gutzumachen. Das Hinspiel ging mit 0:4 verloren.