SV Sonsbeck geht nach Kullerball-Tor leer aus

SVS geht nach Kullerball-Tor leer aus – Foto: Arno Wirths

Eine äußerst bittere wie absolut unglückliche 0:1 (0:1)-Niederlage kassierte der SV Sonsbeck im Kellerduell gegen den ETB SW Essen. „Eigentlich war das ein klassisches 0:0-Spiel“, analysierte Trainer Heinrich Losing, der mit seinem Team auf dem drittletzten Tabellenplatz verbleibt.

Eigentlich war der Gastgeber ordentlich ins Spiel gestartet. Zwar meinte Ruben Martens noch vor Anpfiff, dass der Kunstrasen eher ein Vorteil für die Gäste sei, aber davon war nichts zu sehen. Im Gegenteil: Sonsbeck eroberte sich immer mehr Spielanteile, ließ Essen nicht großartig zum Zug kommen. Allerdings gelang es den Hausherren nicht, einmal einen finalen Pass in die Spitze anzubringen, da kamen immer wieder Essener Beine dazwischen. Klaus Keisers, Niklas Binn und Philip Pokora arbeiteten viel vorne, machte auch einiges an Kilometern, sowohl im Anlaufen als auch im Anbieten, aber die Gäste-Verteidiger ließen keine Bälle auf die Spitzen zu.

Der unglücklichste Spieler an diesem Nachmittag vor 150 Zuschauern auf dem Kunstrasen im Nieselregen im Willy-Lemkens-Sportpark war Jan Fauseweh. Dem Keeper rutschte in der 17. Minute ein richtiger Kullerball von Lukas Korytowski durch „die Hosenträger“ zum Tor des Tages. „Ich war mit gedanklich wohl schon weiter“, hatte sich der Keeper des SVS, wie er nach der Partie sagte, schon mit der Spielfortsetzung befasst anstatt „erst einmal die Situation fertig zu spielen.“

Kullertor lässt SVS nicht aufgeben

Auf der anderen Seite hatte auch die Sonsbecker Defensive, allen voran der starke Tymoteusz Miller bei seinem Startelf-Debüt, die gegnerischen Angreifer im Griff. Lediglich – und da war der ETB klar besser als Sonsbeck – ein paar wenige Schussversuche aus der zweiten Reihe versprühten mal leichte Gefahr – bis zur 17. Minute. Da gelang den Gästen ein schneller und guter Wechsel von der linken auf die rechte Angriffsseite, aber eigentlich wurde da dennoch Korytowski gut nach abgedrängt, sodass eben nur dieser für Fauseweh tragische Kullerball zustande kam.

Trotzdem ließ die SVS-Mannschaft den Kopf nicht hängen und arbeitete unverdrossen weiter. Allerdings weiter ohne Fortune, was den Einsatz der Stürmer anging. So war es nach einer guten halben Stunde Keisers, der die beste Chance der Hausherren einleitete. Auf der rechten Außenbahn in der Mitte der eigenen Hälfte eroberte er den Ball und spielte einen starken Pass auf Binn die Linie lang. Dieser konnte sich gegen seinen Verteidiger behaupten, kam in den Strafraum der Gäste und setzte den Ball am Essener Keeper vorbei, traf allerdings nur den Pfosten.

Kurz vor der Pause hatten die Anhänger der Sonsbecker erneut den Jubelschrei schon auf den Lippen, als nach einem guten Zuspiel Semih Güngör im Strafraum zum Abschluss kam. Doch tatsächlich konnte Essens Keeper Phil Lenuweit den Ball noch parieren und so den verdienten Ausgleich verhindern.

Viele zweite Bälle für ETB

Nach der Pause versuchte der SVS, den Druck zu erhöhen und vor allem den Ball schnell und steil auf die Spitzen zu schlagen. Doch die Essener Verteidiger passten gut auf. Zumal es Sonsbeck nicht gelang, die Räume zwischen den Reihen zu besetzen. Die sogenannten „zweiten Bälle“ landeten nahezu allesamt beim Gegner. Da lauerte niemand auf Abpraller, weder bei Ecken, noch bei Freistößen oder langgeschlagenen Flanken. „Grundsätzlich haben wir eine Grundordnung“, sagte Losing, „es gibt klare Einteilungen, aber in manchen Situationen verlieren wir leider schon mal den Kopf.“

Fauseweh konnte sich noch einmal beweisen, als er nach gut einer Stunde gegen Korytowski, der einen Konter relativ frei abschließen konnte, eine glänzende Fußabwehr hinlegte. Und auf der anderen Seite fehlte Binn ein Hauch mehr Glück und Geschick, einen starken Chip von Sebastian Leurs in den Strafraum zu kontrollieren und in Zählbares umzumünzen.

„Es hat jeder alles versucht“, lag es nicht nur laut Losing ganz sicher nicht an Moral und Einsatz, aber aktuell läuft eben vieles gegen den SVS. Für Sonsbeck bleibt zu hoffen, dass Fausewehs Ansage sich erfüllt: „Statt einer Kiste gibt‘s das nächste Mal drei Punkte.“ Die nächste Aufgabe am kommenden Sonntag hat’s in sich. Der abstiegsbedrohte SVS trifft auswärts ab 15 Uhr im Derby auf den VfB Homberg.