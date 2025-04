SV Sonsbeck geht Kooperation ein

Leon von Bonn aus der A-Jugend des SV Sonsbeck bringt genügend Talent auf den Rasen, um den Sprung in den Kader des Oberligisten zu schaffen. Doch hat der Innenverteidiger auf seiner Position – unter anderem mit Spielführer Robin Schoofs und Vize-Kapitän Philipp Elspaß – starke Konkurrenz vor sich.

Der Sohn von Dirk van Bonn, einer der Sonsbecker Aufstiegshelden von 2004, soll aber Spielpraxis erhalten und schließt sich daher zur neuen Saison dem Bezirksligisten Borussia Veen an. Es ist ein besonderer Wechsel. Die Personalie Leon van Bonn bildet den Beginn der neuen Kooperation zwischen den beiden Dorfklubs.

„Auch wenn unsere Zweite in die A-Liga aufsteigen sollte, ist der Sprung zur Oberliga weiterhin viel zu groß. Veen spielt in der Bezirksliga oben mit und ist ein sehr gut geführter Verein. Die beiden Sportanlagen liegen nur knapp fünf Autominuten auseinander. Die Kooperation macht für die Veener, für uns und für den Spieler Sinn – zumal Leon in Sonsbeck wohnt“, sagte Heiner Gesthüsen, der Fußball-Abteilungsleiter des SVS. Und er meinte weiter: „Und wenn’s bei uns auf der Innenverteidiger-Position einen Engpass geben sollte, besteht die Möglichkeit, dass Leon im Winter zu uns zurück wechselt. Das ist ein Bestandteil der Vereinbarung.“

Heinrich Losing, Trainer der Oberliga-Mannschaft, ergänzte: „Eine Mannschaft sollte doch mindestens in der Bezirksliga spielen, um ein Talent für die Oberliga zu fördern. Und es muss sich zeigen, ob sich Leon in Veen einen Stammplatz erkämpfen kann. Allein das wird im ersten Seniorenjahr schon nicht einfach sein.“ Während van Bonn einen „Umweg“ nehmen muss, darf sich sein aktueller Teamkollege in der A-Jugend, Timo Lehmkuhl, zur neuen Saison bei der Oberliga-Mannschaft beweisen. Lehmkuhl ist ebenfalls Innenverteidiger, kann aber auch auf der Sechserposition spielen.