SV Sonsbeck: Für Miller ist die Hinrunde gelaufen

Tymoteusz Miller hat der Wechsel vom Halleschen FC zum Oberligisten SV Sonsbeck bislang kein Glück gebracht. Der Innenverteidiger verpasste die gesamte Sommer-Vorbereitung und muss jetzt erneut operiert werden. Auch ein Stürmer ist weiter außen vor.

Tymoteusz Miller hatte sich mit seinem Wechsel als U19-Fußballer vom Halleschen FC zum Oberligisten SV Sonsbeck, nach zwei Spieltagen Tabellendritter, einiges vorgenommen. Doch schon im zweiten Training der Vorbereitung wurde er durch eine alte Verletzung ausgebremst. Nun ist klar, dass der Innenverteidiger erneut operiert werden muss.

Fauseweh kehrt zurück Trainer Heinrich Losing plant in diesem Jahr nicht mehr mit dem 19-Jährigen. Miller hatte sich in Halle einen Mittelfußbruch zugezogen. Bei einer Operation Anfang dieses Jahres wurden im rechten Fuß Platten eingesetzt. Danach hatte Miller wieder gespielt, so Losing. In Sonsbeck bei einer Einheit zu Beginn der Sommer-Vorbereitung habe der neue Abwehrmann dann über Schmerzen geklagt.

Da die Beschwerden nicht besser wurden, muss er sich erneut unters Messer legen. Am 2. September steht die OP an. Wann der zweite Langzeitverletzte, Stürmer Lorik Rama, wieder einsatzbereit ist, ist ebenfalls unklar. Der Neuzugang vom Mülheimer FC muss wegen einer Knochenentzündung schon wochenlang pausieren. „Ich habe keine Ahnung, wann ich mit Lorik planen kann", so Losing. Rama habe bereits in der vergangenen Saison wegen der Verletzung immer wieder aussetzen müssen.