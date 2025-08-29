SV Sonsbeck: Für Miller ist die Hinrunde gelaufen

Tymoteusz Miller hatte sich mit seinem Wechsel als U19-Fußballer vom Halleschen FC zum Oberligisten SV Sonsbeck, nach zwei Spieltagen Tabellendritter, einiges vorgenommen. Doch schon im zweiten Training der Vorbereitung wurde er durch eine alte Verletzung ausgebremst. Nun ist klar, dass der Innenverteidiger erneut operiert werden muss.
Trainer Heinrich Losing plant in diesem Jahr nicht mehr mit dem 19-Jährigen. Miller hatte sich in Halle einen Mittelfußbruch zugezogen. Bei einer Operation Anfang dieses Jahres wurden im rechten Fuß Platten eingesetzt. Danach hatte Miller wieder gespielt, so Losing. In Sonsbeck bei einer Einheit zu Beginn der Sommer-Vorbereitung habe der neue Abwehrmann dann über Schmerzen geklagt.
Da die Beschwerden nicht besser wurden, muss er sich erneut unters Messer legen. Am 2. September steht die OP an. Wann der zweite Langzeitverletzte, Stürmer Lorik Rama, wieder einsatzbereit ist, ist ebenfalls unklar. Der Neuzugang vom Mülheimer FC muss wegen einer Knochenentzündung schon wochenlang pausieren. „Ich habe keine Ahnung, wann ich mit Lorik planen kann“, so Losing. Rama habe bereits in der vergangenen Saison wegen der Verletzung immer wieder aussetzen müssen.
Gute Nachrichten gibt’s derweil von Jan Fauseweh. Der Keeper, der nach dem Wechsel von Jonas Holzum zum KFC Uerdingen eigentlich als Nummer eins vorgesehen war, sich dann aber den Arm brach, ist ins Lauftraining zurückgekehrt. Der operierte Arm muss allerdings noch vier Wochen geschont werden.
Der SV Sonsbeck spielt bereits wieder am Freitag um Oberliga-Punkte. Gegner ist im Uhlenkrug-Stadion ab 19.30 Uhr SW Essen.