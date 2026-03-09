SV Sonsbeck fängt sich spät zwei Gegentreffer

Während die Gäste nun noch eine Chance witterten, begann beim SV Sonsbeck offensichtlich das Nachdenken. Und so wurden mitunter falsche Entscheidungen getroffen. Wurde in Homberg am Schluss bei der 2:1-Führung noch clever der Ball Richtung gegnerischer Eckfahne gedroschen und nachgerückt, bekam der SVS diesmal das Leder nicht hinten raus. Und so gab es einen langen Einwurf, der verlängert wurde, „der Ball fällt in den Strafraum und von uns bekommt keiner einen Fuß dahin“, monierte Kapitän Robin Schoofs später. Stattdessen trifft Abdelkarim Afkir den Ball, der ins Toreck kullerte und zumindest aus der Ferne nicht ganz unhaltbar schien.

„Zwei sehr doofe Gegentore auch aufgrund von individuellen Fehlern“, klagte Trainer Heinrich Losing. Große Vorwürfe wollte er seiner Mannschaft nicht machen, denn „eigentlich ist alles aufgegangen, wie wir das geplant hatten, nur am Ende das Ergebnis nicht“. Die Vielzahl an Chancen, die seine Elf nach guten Kontern oder Standards hat liegen lassen, wollte er nicht ins Spiel bringen. „Wenn du in der 89. Minute 2:0 führst, musst du das Spiel einfach nach Hause bringen.“

Sonsbeck in der Summe überzeugend

Tatsächlich überzeugte Sonsbeck in der Summe auch. Gut, schönen Fußball gab es nicht zu sehen, aber Kampf, Einsatz, Leidenschaft und auch Wille stimmten bei jedem Einzelnen. Und so stemmte sich der SV Sonsbeck gegen den Gast, wollte vor den rund 350 Zuschauern an den jüngsten Erfolg in Homberg anknüpfen. Hohes Anlaufen und lange Bälle auf die Spitzen schienen auch gegen die Neusser ein gutes Rezept.

Vor allem Zweikämpfe und zweite Bälle sahen am Ende meistens die Hausherren im Ballbesitz. Dann gelang es immer wieder, das Spielgerät zentral durchzustecken. Mal war der Adressat Klaus Keisers, mal Daniel Raul, mal Niklas Binn oder Marco de Stefano. Das gelang zwar nicht immer, aber dadurch, dass immer wieder ein anderer durchstartete, hatte es die Innenverteidigung der Neusser schwer.