SV Sonsbeck erarbeitet sich Auswärtssieg beim FSV Duisburg Der Aufsteiger SV Sonsbeck kam zu einem 3:1-Erfolg beim FSV Duisburg. Nozomu Nonaka feierte ein perfektes Comeback nach seiner Verletzungspause. Der Japaner erzielte mit seinem ersten Ballkontakt den dritten Treffer für die Gäste.

Mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg beim Schlusslicht FSV Duisburg ist der SV Sonsbeck in der Oberliga in der Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Niederlagen in Folge setzte sich die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing vor rund 200 Zuschauern durch die Treffer von Sebastian Leurs, Alexander Maas und Nozomu Nonaka beim Schlusslicht durch.

FSV Duisburg hat sich gewehrt

Sonsbecks Coach musste die Anfangsformation im Vergleich zum letzten Spiel auf drei Positionen umstellen. Max Werner ersetzte den verletzten Jannis Pütz im zentralen Mittelfeld. Im linken offensiven Mittelfeld rückte Leurs für Luca Janßen in die Startelf. Max Fuchs agierte für Jamie van de Loo in vorderster Front. Der Aufsteiger übernahm mit Anstoß die Initiative und hatte mehr vom Spiel. Jedoch taten sie sich schwer, die gute gestaffelte Duisburger Hintermannschaft zu durchbrechen. Mit der ersten richtigen Chance brachte Leurs sein Team mit 1:0 (16.) in Führung. Nur vier Minuten später hatte der Gastgeber die große Möglichkeit auf den Ausgleich. Joshua Telesphore Kapenda verfehlte das Sonsbecker Gehäuse nur um Haaresbreite. Fuchs (26./35.) und Philipp Elspaß per Kopf (31.) vergaben weitere Möglichkeiten für die Losing-Elf. Kurz vor der Pause scheiterte FSV-Akteur Toni Markovic am gut parierenden Keeper Tim Weichelt, der den Ball gerade noch zur Ecke lenkte.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den zweiten Treffer. Luca Terfloth (52.) mit einer Doppelchance und Robin Schoofs (53.) nach der anschließenden Ecke scheiterten. Fast im Gegenzug fiel der Ausgleich. Erneut war‘s Kapenda, der brandgefährlich vor dem Sonsbecker Gehäuse auftauchte. Diesmal scheiterte er per Fallrückzieher am rechten Torpfosten.