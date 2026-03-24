SV Sonsbeck demonstriert auf Mitgliedertreffen Geschlossenheit

Die neuen Monatsbeiträge: Mitglieder bis 14 Jahre 10 Euro (vorher 9 Euro), Mitglieder von 15 bis 18 Jahre 12 Euro (10), Mitglieder über 18 Jahre 14 Euro (12), Familie 24 Euro (20).

Investitionen

Der Vorstand teilte mit, dass „in den letzten Wochen sehr gute Gespräche“ mit der Gemeindeverwaltung und den Sonsbecker Fraktionen geführt worden seien zu „zwei sehr wesentlichen und wichtigen Investitionen“ im Willy-Lemkens-Sportpark.