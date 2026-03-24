SV Sonsbeck demonstriert auf Mitgliedertreffen Geschlossenheit

96 Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung des SV Sonsbeck im Sportcenter von Paul Hahn zusammen. Ehrenteller wurden übergeben, ein Oberliga-Fußballer ausgezeichnet, über eine Beitragserhöhung abgestimmt und der Hauptvorstand gewählt.
Ein Höhepunkt des Treffens war die Ehrung verdienter Ehrenamtler und Jubilare. Ehrenteller gingen an den langjährigen Schiedsrichter Josef Ledda, den engagierten Bambini-Trainer aus der Leichtathletik-Abteilung, Jürgen Schäfer, und an die „Kuchendamen“, die sonntags bei den Heimspielen seit 15 Jahren selbstgebackenen Kuchen verkaufen. Ein besonderes Jubiläum durfte Willi Hahn feiern. Er ist dem SVS seit 70 Jahren treu.
Robin Schoofs, Kapitän der Oberliga-Fußballer, bekam von Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen ein Trikot mit der Nummer „300“ überreicht. Beim letzten Auswärtssieg in Frintrop stand der 29-Jährige zum 300. Mal in einem Pflichtspiel für die erste Mannschaft auf dem Platz.
Der aktuelle Vorstand um Marc Lemkens stellte sich komplett zur Wiederwahl. Die Führungsspitze wurde um eine Position erweitert, im Zuge dessen Dieter Hackstein als Kassenwart vorgeschlagen und wie die anderen einstimmig ohne Gegenstimme gewählt. Fritz Werthmanns bleibt dem Vorstand als stellvertretender Kassierer erhalten.
Die neuen Monatsbeiträge: Mitglieder bis 14 Jahre 10 Euro (vorher 9 Euro), Mitglieder von 15 bis 18 Jahre 12 Euro (10), Mitglieder über 18 Jahre 14 Euro (12), Familie 24 Euro (20).
Der Vorstand teilte mit, dass „in den letzten Wochen sehr gute Gespräche“ mit der Gemeindeverwaltung und den Sonsbecker Fraktionen geführt worden seien zu „zwei sehr wesentlichen und wichtigen Investitionen“ im Willy-Lemkens-Sportpark.
Zum einen ist eine Überdachung und Tribünenerweiterung im Stadion geplant, um „weitere trockene beziehungsweise sonnengeschützte Stehplätze für bis zu 400 Zuschauer“ zu schaffen. Der in Aussicht gestellte Zuschuss der Gemeinde liegt bei rund 40.000 Euro.
Darüber hinaus möchte der SVS seit Jahren die Flutlichtanlage erneuern. Hierzu hat der Vorstand bereits mehrfach versucht, Fördermittel oder Zuschüsse zu bekommen. Aktuell bewirbt sich der Klub mit der Gemeinde um Landesmittel aus dem Fördertopf „Sanierung kommunaler Sportstätten“.