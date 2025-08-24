SV Sonsbeck bringt KFC an den Rand einer Niederlage

Klaus Keisers vergibt im Oberliga-Heimspiel des SV Sonsbeck gegen den KFC Uerdingen die Großchance zum 3:1. 900 Zuschauer sehen ein 2:2 mit zwei verwandelten Foulelfmetern. Der ehemalige Sonsbecker Keeper Jonas Holzum genießt die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte.

Der SV Sonsbeck bleibt ungeschlagen. Nach den Siegen in der ersten Pokalrunde und am ersten Spieltag der Oberliga Niederrhein trennte sich die Losing-Elf am Samstag mit 2:2 vom KFC Uerdingen 05. Zwei junge Keeper und zwei Torwartlegenden hatten mehr oder weniger Einfluss, zumindest aber Einblick auf das zweite Ligaspiel der Saison.

„Recht zerfahren“, fand Fred Bockholt die Partie im Willy-Lemkens-Sportpark Mitte der ersten Halbzeit. Der 82-Jährige brachte es in seiner Karriere als Torwart auf 220 Bundesliga-Spiele für Rot-Weiss Essen, Kickers Offenbach und Bayer Leverkusen, trainierte später unter anderem den heutigen Sonsbeck-Coach Heinrich Losing beim 1. FC Kleve und war als Scout vor Ort. Ein paar Fouls hüben wie drüben, ein Abseitstor für Sonsbeck, ein verwandelter Foulelfmeter zur Uerdinger Führung, ein Zusammenprall und schmerzende Köpfe – das war’s zunächst. Also schon was los, aber eben tatsächlich: recht zerfahren.

Bockholts früherer Schützling Losing analysierte nach Spielende, anfangs habe es noch leichte Vorteile für den KFC gegeben, „doch nach dem 0:1 waren wir besser dran, sind besser angelaufen.“ Tore fielen bis zur Pause jedoch nicht mehr. Das lag auch an den jungen Torhütern, die beide eine Vergangenheit beim heutigen Kontrahenten haben. Der Sonsbecker Kenan Mehmedovic (19 Jahre alt) und der Uerdinger Jonas Holzum (23) hielten ihren jeweiligen Kasten in der ersten Halbzeit sauber – freilich mit Ausnahme des von KFC-Akteur Alexander Lipinski allerdings gut in die Sonsbecker Torecke platzierten Foulelfmeters. Mehmedovic hatte die Ecke immerhin geahnt und den Ball beinahe noch erreicht.

Dass die stärker werdende Heimmannschaft ohne eigenen Treffer in die Kabine ging, hatte laut Trainer Losing neben dem guten Auftritt von Holzum vor allem diesen Grund: „Wir haben bei unseren Chancen in der letzten Aktion die falsche Entscheidung getroffen.“ Dafür zählte er gleich mehrere Beispiele auf, lobte seine Mannschaft aber auch dafür, während der gesamten Begegnung immer im Spiel gewesen zu sein und viele zweite Bälle gewonnen zu haben.

Und direkt nach Wiederanpfiff klappte es mit der Entscheidungsfindung der Sonsbecker besser, sodass letztlich auch Holzum geschlagen war: Kapitän Robin Schoofs und Jannis Pütz stoppen einen Uerdinger Angriffsversuch, Philip Pokora passt in die Tiefe. Und dann kommt der Auftritt von Klaus Keisers: Elegante An- und Mitnahme des Balles, womit er gleichzeitig um seinen Gegenspieler herumkommt, anschließend mit Zug in den Strafraum, entschlossener Abschluss in die lange Ecke – der Ausgleich.

SVS spielt auf Sieg

Elf Minuten später zeigten die Gastgeber erneut Entschlossenheit: Ballverlust der Uerdinger im offensiven Mittelfeld, Pass von Pütz auf Linksverteidiger Sebastian Leurs, der tritt beherzt an, schickt Stürmer Niklas Binn in die Box. Ein Foul, ein Pfiff; Elfmeter. Holzum bietet die linke Ecke an, Philip Elspaß fällt nicht darauf rein, verwandelt in die rechte – die Führung.

Es folgte vor 900 Zuschauern eine Drangphase der Hausherren, in der unter anderem Keisers eine Großchance zum 3:1 vergab. Wie als Wiedergutmachung sehen ihn die Sonsbecker Fans kurz darauf auf Linksaußen nah der Eckfahne einen verlorenen Ball zurückerobern. Doch wenig später melden sich die Fersenschmerzen zurück, die den Einsatz Keisers‘ zuletzt in Büderich verhinderten. Für ihn kommt Mahmud Sahintürk in die Partie.

Siegtreffer verpasst

„Zwischen dem 2:1 in der 57. Minute und dem Ausgleich in der 71. Minute hätten wir das 3:1 machen müssen. Dann wäre Uerdingen womöglich nicht mehr zurückgekommen“, sagte Losing nach dem Abpfiff zum womöglich entscheidenden Spielabschnitt. Den von den lautstarken KFC-Fans bejubelten Ausgleichstreffer besorgte mit Etienne-Noel Reck der jüngste Sohn der heute 60-jährigen Torwartlegende Oliver Reck. Der 471-fache Bundesligaspieler (Offenbach, Werder, Schalke) und Europameister von 1996 hat insgesamt vier Söhne. Alle bis auf den Torschützen vom Samstagnachmittag sind Torhüter.

Ein anderer Schlussmann war nach dem Schlusspfiff positiv gestimmt: Mehmedovic war schuldlos an beiden Gegentoren, verhinderte einen möglichen späten Siegtreffer der Gäste, sah alte Bekannte aus seiner Jugendzeit beim KFC wieder und hat nach zwei unverhofft frühen Oberligaeinsätzen mit seinem Team vier Punkte geholt.

Sein Gegenüber Holzum, vor der Saison aus Sonsbeck zum KFC gewechselt, genoss die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte und sagte: „Ich hatte drei sehr schöne Jahre in Sonsbeck und will mich jetzt beim KFC als Nummer eins durchsetzen.“ Er hoffe, gesund zu bleiben, habe beruflich einen Plan B, trainiere aber fünfmal die Woche und packe noch zwei Krafteinheiten dazu. „Mein Ziel bleibt der Profibereich.“

Dass Uerdingen dafür ein guter Zwischenschritt sein kann, bestätigte Losing indirekt. Denn während er etwa mit Keisers und Pütz angeschlagene Stammspieler auswechseln musste, konnten die Gäste ohne Not mit regionalligaerfahrenen Kräften nachlegen. „Dass Uerdingen da noch mal aufkommt, ist bei deren professionellen Bedingungen folgerichtig“, sagte der SVS-Trainer. „Beide Teams müssen mit dem Unentschieden leben.“

Für die Sonsbecker geht’s am Freitagabend um 19.30 Uhr beim Vorjahresdritten ETB Schwarz-Weiß Essen weiter.