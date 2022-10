SV Sonsbeck benötigt wieder mehr Durchschlagskraft Oberliga: Nach zwei Niederlagen soll am Sonntag gegen Mitaufsteiger MSV Düsseldorf Zählbares her.

Nach einem Hoch mit 16 Punkten aus sechs Partien sind die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck zurück auf dem Boden der Tatsachen. Der Aufsteiger kassierte zuletzt zwei Niederlagen mit sieben Gegentreffern. Nach der 1:4-Pleite am Mittwoch bei Germania Ratingen war Trainer Heinrich Losing allerdings nicht komplett unzufrieden. „Das hört sich zwar krass an, aber so schlecht, wie das Ergebnis aussagen mag, waren wir nicht. Wir müssen jedoch gerade bei den Standards besser verteidigen. Die ersten beiden Gegentore waren unnötig“, sagte der Coach, der mit seinem Team am Sonntag, 15 Uhr, Mitaufsteiger MSV Düsseldorf empfängt.